Galerie Foto: Diana Bulimar, pledoarie pentru importanța lecturii

Elevii claselor I-VIII din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Szász Adalbert” din Târgu-Mureș au avut, miercuri, 13 noiembrie, un oaspete mai mult decât special, care le-a vorbit despre importanța lecturii. Este vorba de Diana Bulimar, dublă campioană europeană la gimnastică, care și-a prezentat la Sala de Sport a liceului sportiv cartea de debut intitulată sugestiv „Povestea lui Didi”.

Munca din spatele unei medalii

Volumul apărut la Curtea Veche Publishing este dedicat copiilor cu vârste între 8 și 14 ani și spune povestea Dianei Bulimar în drumul ei de a deveni una dintre cele mai strălucite gimnaste ale lotului național din ultimii zece ani. “Mă bucur tare mult pentru că am putut povesti în această carte despre experiențele mele în sport, fie dureroase, fie extrem de frumoase. E important ca orice copil să înțeleagă ce este în spatele unei medalii și că, pe lângă visul de a reuși, e o muncă imensă pe care fiecare dintre noi trebuie să fie dispus să o facă pentru a ajunge acolo unde își dorește”, a declarat Diana Bulimar.

Demers național pentru stimularea lecturii

Elevii prezenți au avut parte și de un frumos cadou oferit de către organizatori, au intrat în posesia cărții, cu prețiosul autograf al Dianei Bulimar. Donația face parte dintr-un proiect mai amplu, programul naţional de lectură “Cărţile copilăriei”, iniţiat de Asociaţia Curtea Veche și desfășurat în comunităţile agricole, în parteneriat cu producătorul de îngrășăminte minerale Azomureș. „Este important ca acești elevi să facă un mix între sport și carte, indiferent că vorbim de matematică, fizică sau alte materii. Este important ca ei să aibă și acest obicei al cititului. Prin acțiunea de astăzi, încercăm să-i aducem pe tineri mai aproape de acest lucru, de a avea o carte care să le fie dragă. În acest proiect intitulat „Cărțile copilăriei”, împreună cu Asociația Curtea Veche, Azomureș a donat deja peste 20.000 de cărți în mai multe localități din România, în special în mediul rural. Facem asta de cinci ani și vom continua acest demers, chiar dacă proiectul a ieșit un pic din nișa lui, de comunitate rurală. Am decis că este important ca și la Târgu-Mureș să avem un eveniment de acest gen”, a precizat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt al combinatului Azomureș. Gazdele de la LPS „Szász Adalbert” s-au declarat încântate de oaspetele special care le-a trecut pragul, în frunte cu directorul Csiki Zsolt. „Multă lume a auzit de numele Dianei Bulimar, o sportivă cu rezultate deosebite în lumea gimnasticii, o sportivă adevărată. Unde putea mai bine să-și prezinte cartea decât într-un liceu cu program sportiv, dat fiind faptul că avem și o secție de gimnastică ritmică. Sperăm ca într-o bună zi să avem o Diana Bulimar și în Târgu-Mureș, nu doar în vizită, să avem o sportivă a noastră cu rezultate deosebite cum a avut Diana. Un rezultat remarcabil al ei, cel mai bun din punctul meu de vedere, este cel de vicecampioană olimpică, fapt pentru care doresc să o felicit personal pentru acestă performanță deosebită. România are nevoie de rezultate sportive, pentru că doar așa putem să fim și noi mai auziți în Europa, în lume. Felicit cu această ocazie toți sportivii din România și din Târgu-Mureș care au adus rezultate remarcabile țării și orașului nostru. Nu în ultimul rând doresc să felicit echipa organizatoare a acestui eveniment, celor de la Azomureș, precum și minunatele profesoare de la Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert” care, după atâtea greutăți și lipsuri, întotdeauna reușesc să aducă rezultate remarcabile, prin care ajută gimnastica ritmică să crească și să aibă un viitor în Târgu-Mureș”, a precizat Csiki Zsolt, directorul LPS „Szász Adalbert”.

Talentul elevilor, etalat în fața Dianei Bulimar

Înainte ca Diana să intre în dialog cu elevii, profesorii Secției de gimnastică ritmică a LPS ”Szasz Adalbert”, Mihaela Șandor și Ioana Matei, i-au făcut un mic cadou multiplei campioane la gimnastică Diana Bulimar, o demonstrație a talentului elevelor pe care le antrenează, Ansamblul Mica Gimnastă, în componența: Andrei Iris, Borșa Edina, Cîmpean Evelyn, Pilcă Denisa, Schvarcz Emese, Zakar Melissa, care vor participa la finele acestei săptămâni la Cupa României, și colegele lor mai mari care au prezentat exerciții demonstrative la coardă, cerc, minge, panglici și măciuci.

Despre importanța lecturii

Ultimul cuvânt a revenit gimnastei Diana Bulimar, cunoscută de cei mai tineri grație emisiunii ”Exatlon”, care s-a apropiat de ei și a întrat într-un dialog sincer și deschis despre importanța lecturii. „Numele meu este Diana Bulimar, Didi cum îmi spun prietenii. Sunt prezentă la Târgu-Mureș pentru a prezenta elevilor de la liceul sportiv o cărticică, initulată „Povestea lui Didi”, scrisă cu ajutorul celor de la Curtea Veche. Eu am făcut gimnastică artistică, cu sărituri, paralele, bârnă și sol. Am început să practic acest sport de la vârsta de trei ani și jumătate. Am continuat cu gimnastica și am dorit să fiu o sportivă de mare performanță. Undeva pe la 12 ani, am plecat la lotul national, unde m-am antrenat cu cele mai bune gimnaste din țară și din lume, în rândul cărora aveam să intru ceva mai târziu”, și-a început rezentarea Diana Bulimar. De unde această legătură între sportul de performanță și ideea de a scrie o carte? „La primul meu Campionat European, nu prea am știut ce să spun la primul meu interviu. Făcând sport de la o vârstă foarte mică, mă antrenam foarte mult timp, aproximativ opt, nouă ore pe zi, iar timp de școală nu prea mai aveam. Am ajuns la primul meu Campionat European, și cineva a dorit să-mi ia un interviu, să-mi spun părerea despre cum mi s-a părut concursul. Eu în acel moment m-am blocat, nu am știut efectiv ce să-i spun, pentru simplu fapt că nu citisem, nu aveam dezvoltat vocabularul. Le-am cerut atunci sfatul părinților, iar ei m-au îndrumat să încep să citesc. La început câteva pagini pe seară, și ușor, ușor am început să-mi dezvolt vocabularul. Așa am învățat să vorbesc în fața unui public. Apoi, m-am gândit să încep să dezvolt acest lucru și la alți copii, să văd la ei cum este să citești. Problema este că nu mai prea citim cărți, de aceea aș vrea ca și cei de la Târgu-Mureș să înceapă ușor, ușor să citească măcar câteva pagini în fiecare seară”, a punctat Diana Bulimar. Evenimentul găzduit de LPS „Szász Adalbert” s-a desfășurat cu sprijinul Azomureș și Azo Trans, în urma căruia fiecare elev prezent a intrat în posesi „Poveștii lui Didi” însoțită de un autograf.