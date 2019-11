Tehnici noi de transplant cardiac, la Institutul Inimii din Târgu-Mureș

Share



Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureş a sărbătorit, joi, 20 de ani de la realizarea primului transplant cardiac, de atunci fiind realizate aici 82 de transplanturi de cord şi introduse o serie de tehnici în premieră în România.

Specialiştii IUBCvT Târgu Mureş speră ca prin activităţile ştiinţifice organizate la aniversarea a 20 de ani de la realizarea primului transplant de cord să se dea un restart activităţii de transplant din România, mai ales că, de câţiva ani, doar centrul mureşean mai desfăşoară activitate de transplant de cord în ţara noastră.

“E un moment aniversar, ne bucurăm de prezenţa unor oaspeţi din SUA, Germania, Croaţia, Ungaria, colegi chirurgi cardiologi care ne-au fost alături în această activitate şi de la care avem de învăţat. Vineri şi sâmbătă avem organizat un program ştiinţific. Sperăm ca acest eveniment să marcheze un restart în activitatea de transplant din România sau cel puţin să dăm un semnal în acest sens, să arătăm că acest lucru se poate face şi în România şi cu rezultate foarte bune, dar, în acelaşi timp, să arătăm că această activitate trebuie susţinută nu numai cu vorbe, ci şi cu fapte. Sunt convins că există toate premisele ca acest lucru să se întâmple. În 20 de ani au fost 82 de transplanturi cardiace, nu pare o cifră foarte mare, ne-am dori să fie cel puţin dublu. Este totuşi o cifră mare şi este rezultatul unei experienţe care s-a acumulat în timp. Important este că în această perioadă de 20 de ani s-a creat un colectiv multidisciplinar, care este pregătit ca în orice moment să aibă intervenţia de transplant. Rezultatele vorbesc, avem pacienţi transplantaţi care supravieţuiesc deja de 20 de ani şi acest lucru ne dă convingerea că suntem pe drumul cel bun. Numărul de transplanturi poate părea mic, deşi nu este, raportat la condiţiile şi la sistemul în care se desfăşoară această activitate, sistem care nu este cel mai încurajator pentru dezvoltarea medicinei de performanţă în România. Facem între 6 şi 10 transplanturi pe an, fiecare procedură înseamnă o viaţă salvată şi nu există un preţ pentru a salva o viaţă”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu.

Doctorul susţine că un singur centru de transplant cardiac într-o ţară ca România este foarte puţin, fiind nevoie de cel puţin trei centre.

“Din păcate, suntem singurul centru din ţară care are capacitatea de a efectua astfel de intervenţii în mod curent. Convingerea mea este că avem nevoie de cel puţin trei-patru centre de transplant în România. Noi suntem mândri şi onoraţi că putem să facem această medicină de excelenţă şi putem să o facem în continuare”, a arătat dr. Suciu.

IUBCvT Târgu Mureş s-a înfiinţat în decembrie 1995, alături de cele de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.

În perioada iunie-septembrie 1999, la Târgu Mureş au fost efectuate primele prelevări multiple de organe, în 24 octombrie 1999 dr. Radu Deac l-a asistat pe dr. Şerban Brădişteanu la primul transplant cardiac din România, la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, iar în data de 14 noiembrie 1999, după trei prelevări succesive de cord de la donator, s-a efectuat primul transplant cardiac ortotopic la Târgu Mureş.

Doctorul Radu Deac a spus că apariţia IUBCvT acum 20 de ani a fost unul dintre momentele importante, dar această activitate s-a dezvoltat pe parcursul a 50 de ani.

“Ce face deosebit acest institut? În primul rând performanţa, toate procedeele de vârf ale domeniului cardiovascular, atât din punctul de vedere al diagnosticului, cât şi al tratamentului, dar în special operarea a numeroase boli cardiace la adulţi, adolescenţi, copii, nou-născuţi chiar, până la transplantul cardiac, care este înlocuirea totală a inimii unui om, în care IUBCvT a avut o prioritate absolută, pentru că cercetările au început în anii ’60 şi abia în 1999 s-au desăvârşit şi s-a trecut la etapa clinică. În 23 august 1964, când lumea era la defilare, noi făceam transplant pe animale. Acel efort a condus la realizările de astăzi (…). Dovadă că este singurul centru care continuă să facă transplant cardiac. Această evoluţie îndelungată a dovedit că rezultatele au fost pe măsura acestei pregătiri îndelungate, faptul că avem pacienţi la 15-20 de ani operaţi după transplant în stare de bună sănătate, trăiesc o viaţă normală, este o satisfacţie care greu poate fi egalată de orice alt domeniu. (…) În general, în ştiinţă este bine să ne caracterizeze modestia. Toţi oamenii de ştiinţă gândesc, au idei, probabil unele le-am făcut concomitent cu alţii. Da, sunt priorităţi şi chiar în transplantul de inimă avem tehnici pe care le-am introdus pentru prima dată şi sperăm să fie validate în timp, să fie utilizate şi de alte centre în scopul perfecţionării rezultatelor”, a afirmat dr. Radu Deac.

El a menţionat că în IUBCvT Târgu Mureş există oameni pe care i-a format iar aceştia fac performanţă, ceea ce reprezintă garanţia faptului că această instituţie de elită va dăinui în viitor şi se va perfecţiona.

Alături de doctorul Horaţiu Suciu, pe lângă Radu Deac a crescut şi doctorul Sorin Paşcan, actualul şef al Secţiei ATI din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, care a ţinut să remarce o serie de cazuri excepţionale, cum este şi cel din 2014, când a fost introdusă prima “inimă artificială”, adică un dispozitiv de reglare a debitului cardiac, o premieră pentru România.

De acest procedeu a beneficiat pacientul Radu Florin Curcă, acum în vârstă de 49 de ani, care acum are o viaţă absolut normală.

“În 2014 pacientul avea contraindicaţii pentru transplant la acel moment şi l-am pus temporar pe acest dispozitiv de asistare. A stat până în 2016, au fost multe evenimente şi complicaţii. (…) Ceea ce ne-a mobilizat pe toţi a fost dorinţa domnului Curcă de a se face bine. Ne-a întrecut toate aşteptările”, a afirmat dr. Paşcan.

În decembrie 2014, la IUBCvT Târgu Mureş, echipa condusă de doctorul Horaţiu Suciu, asistat de dr. Bojan Biocina, din Croaţia şi dr. Peter Branecky, din Germania, a introdus un nou procedeu de implantare a unor dispozitive de reglare a debitului cardiac, în premieră în România.

Dispozitivul s-a introdus printr-o procedură cardiovasculară în interiorul ventriculului stâng; acesta absorbea tot sângele din ventricul, punând în repaus muşchiul inimii, care nu mai făcea faţă acestei sarcini.

În 2016, pacientul care a beneficiat de prima inimă artificială a primit o inimă nouă, după ce toate funcţiile organismului i s-au reglat şi nu mai exista riscul să îşi piardă viaţa în timpul operaţiei.

Doctorul Horaţiu Suciu susţinea atunci că aşa-numita inimă artificială a fost foarte bine tolerată de organismul pacientului şi că, fiind un pacient tânăr, la acea vreme avea de 46 de ani, transplantul era singura metodă prin care putea fi vindecat.

Pacientul Radu Florin Curcă, venit pentru control la IUBCvT, a declarat, joi, că “inima lui Nicolae are 27 şi mergem înainte”.

“Între timp mi-am luat permisul de conducere, mi-am rupt mâna cu barosul… am activităţi normale. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al doctorilor de aici am supravieţuit, în ciuda numeroaselor dificultăţi. Am avut un accident cerebral, am umblat vreo opt luni pe holuri până mi-am revenit, apoi a venit inima, apoi am fost şi în comă, dar mi-am revenit”, a spus Radu Florin Curcă.

IUBCvT din Târgu Mureş are 24 de ani de la înfiinţare şi, pe lângă cele 82 de transplanturi de cord realizate în 20 de ani de activitate în domeniu, operează pe cord peste 300 de copii pe an şi a avut circa 160.000 de pacienţi.

Prima operaţie pe cord închis pentru stenoză mitrală – operaţie fără suportul circulaţiei extracorporeale, fără oprirea inimii – a fost făcută la Clinica Chirurgie I din Târgu Mureş în 29 martie 1957, de către o echipă mixtă din Bucureşti şi Târgu Mureş, formată din prof. dr. Nicolae Hortolomei, prof. dr. Dan Setlacec, prof. dr. Papay Zoltan şi prof. Maros Tiberiu. Această intervenţie avea loc după patru ani de la efectuarea primei operaţii de acest gen din România, la Bucureşti, de către o echipă coordonată de prof. dr. Nicolae Hortolomei.

Acest gen de intervenţii a continuat la Târgu Mureş şi în anii ’60 sub conducerea conf. dr. Ioan Pop D. Popa, iar în 1964 la Staţia Experimentală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş a fost iniţiată activitatea operatorie experimentală pe cord deschis cu ajutorul circulaţiei extracorporeale. Aici au fost efectuate primele transplanturi cardiace ortotopice pe animal de către dr. Radu Deac, iar studiile sale au fost publicate în Revista Medicală din acel an.

În data de 5 aprilie 1973 a avut loc prima operaţie pe cord deschis în Târgu Mureş, iar din echipa operatorie au făcut parte şi prof. dr. Ioan Pop D. Popa şi dr. Radu Deac, care efectuaseră stagii de pregătire în străinătate. După această intervenţie, la Clinica Chirurgie II şi Chirurgie cardiovasculară au mai fost efectuate încă 16 operaţii pe cord deschis, iar în data de 14 noiembrie 1999 a fost efectuat primul transplant cardiac.

(www.agerpres.ro)