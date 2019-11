”Două destine în toamnă”, la Sighișoara

Share



Sub acest generic, vineri, 8 noiembrie, orele 17.00, la Sala „Sander” din Sighișoara am stat în fața cititorilor cu cel de-al cincilea volum de poezie „Toamna iubirilor mele” – ed. „Vatra veche”.

Inspirată de toamnă și de toate stările poetice care trec prin noi, prin fiecare, am reușit să așez în paginile cărții cele mai frumoase adieri ruginii, ploi, să aduc natura mai aproape, toate acestea modelate de muza care mă curtează. Cartea are coperta ilustrată cu lucrarea „Mesteceni” a artistului plastic Cornel Vana, grafica aparține doamnei Viorica Șutu – artist plastic, formatarea copertei Nicolae Băciuț, iar prefața scriitorului Ion Oprișor. Am dedicat acest volum de poezie părinților mei Ion și Maria Costescu.

Alături de mine a debutat cu poezie Emmanuel Roșu din Craiova, cu cartea „Toamna lupilor” – ed. „Vatra veche”. Coperta a ales-o autorul, formatată de domnul Nicolae Băciuț, iar prefața este realizată de scriitorul Ion Buciuman care menționează: „Căutări, speranțe și lumină Munca de creație (și poezia este o muncă) este în mod esențial o luptă cu haosul. Emmanuel Roșu este angajat deja în acest nobil demers. De o vreme încoace gura nu-i mai tace, sau mai precis, pana nu-i mai contenește să scrie. Încercările sale poetice constituie dovada efortului său creator. S-au adunat deja un număr suficient de documente care să-l încurajeze să continue și pe noi să ne facă să așteptăm și să credem în nașterea unui nou talent literar.”

Am fost onorată cu prezența primarului Sighișoarei, domnul Ovidiu Mălăncrăvean, a compozitorului Sergiu Cioiu care a recitat poemele mele și a cântat. Cea mai înaltă distincție mi-a fost oferită de Diplomat George Călin, scriitor, ambasador cultural Convenția ONU-Geneva, anume Trofeul ”Apollon” 2019, Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată pe tărâmul culturii române, o cană personalizată pe care se află fotografia mea alături de domnul ambasador, un set de cărți și stema „Societății Culturale Apollon”.

Mulțumesc din suflet colegilor mei din Asociația Literară „Creneluri Sighișorene” care mi-au fost alături, scriitorilor din Târnăveni, artistei Zsuzsanna Veress, care, a expus lucrările sale într-o expoziție ce va rămâne la Sala „Sander” încă două săptămâni.

Evenimentul a fost moderat de scriitorul Nicolae Băciuț.

Mulțumesc domnului Valentin Pascu pentru fotografii.

Gabriella COSTESCU