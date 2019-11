Consulul Germaniei la Sibiu, ES Hans Erich Tischler, în premieră la Reghin

Share



Consulul Germaniei la Sibiu, Excelența Sa Hans Erich Tischler a efectuat joi, 14 noiembrie, o vizită în județul Mureș care a inclus și municipiul Reghin. Excelența Sa, consulul Hans Erich Tischler a fost primit de către gazdele reghinene, atât în cadrul Primăriei, precum și la sediul Forumului Democrat German din Reghin.

Vizită la Târgu Mureș

Înainte de a ajunge la Reghin, consulul Hans Erich Tischler a efectuat și vizită în orașul de reședință al județului, prilej cu care a avut discuții cu reprezentanții mediului universitar și a vizitat unele dintre obiectivele turistice ale orașului printre care și Palatul Culturii, lucru confrmat și de către Soós Zoltán, directorul Muzeului Județean Mureș într-o postare pe Facebook. „Ne-am întâlnit cu Excelența Sa, Consulul german Hans Erich Tischler și Ingo Tegge, directorul Centrului Cultural German, la Palatul Culturii să discutăm despre colaborarea instituțiilor cu Muzeul Județean Mureș”, a precizat Soós Zoltán. După întrevederea cu reprezentanții municipalității reghinene, Excelența Sa Hans Erich Tischler a fost primit de către reprezentanții Forumului Democrat German Reghin, prilej cu care au discutat despre posibilitățile de colaborare dintre sașii reghineni și statul german, prin intermediul Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu. „Această vizită se înscrie în misiunea noastră de aprofundare a strânselor relaţii cu Transilvania, în special în domeniile economic și cultural, precum și sprijinirea minorităţii germane, punte importantă între ţările noastre. Am vizitat Târgu Mureșul, Palatul Culturii, care reprezintă un obiectiv foarte important din punct de vedere turistic, ocazie cu care am avut discuții și cu reprezentanții Muzeului Județean Mureș să vedem cum putem găsi un numitor comun în ce privește viitoarele colaborări. La Reghin, vizita s-a înscrisîn același context, de a găsi modalități de colaborare cu comunitatea germană și cu municipalitatea de aici, de sprijinire în ce privește activitățile lor culturale dar și cele de altă natură. Aici, la Reghin, deși am fost prezent pentru prima dată, am fost primit cu o deosebită căldură, atât la sediul primăriei, cât și la Forumul Democrat German, premize pentru viitoare colaborări fructuoase pentru ambele părți”, a precizat Consulul Germaniei la Sibiu, ES Hans Erich Tischler. Oaspetele german a fost întâmpinat de către Robert Zajzon, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Reghin, vicepreședinții Gerlinde Tămășan și Kinczel Ludovic, părintele evanghelic Johann Zey și Urban Valter, membrii în consiliul de conducere, și Ștefan Brumar, membru. Gazdele reghinene au oferit câteva cadouri înaltului oaspete, produse locale, printre care vinul Liliac de Batoș, zonă cu puternici rădăcini săsești, precum și un tablou canvas cu vechea hartă a Transilvaniei oferit consulului german de către Kinczel Ludovic.