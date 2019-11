FOTO: Cupa Mirona, tinerețe, bucurie, eleganță

Share



Clubul Sportiv „Dansul Viorilor”, în parteneriat cu Primăria, Consiliul Local Reghin și Consiliul Județean Mureș, a organizat sâmbătă, 16 noiembrie, sub egida Federaţiei Române de Dans Sportiv, cea de-a XIV-a ediţie a Cupei Mirona. Cupa Mirona reprezintă un concurs de referinţă în dansul sportiv românesc, remarcându-se prin numărul mare de concurenţi talentaţi și specialiști ai domeniului. Dovadă stă și ediția din acest an, în cadrul celor 34 de categorii pe diferite clase valorice și vârste, pe două secţiuni: Standard (vals lent, tango, vals vienez, slow-fox, quick-step) și Latino-americane (samba, cha-cha-cha, rumba, passo-doble și jive), au concurat câteva sute de dansatori, asistați de antrenori și instructori de la cluburi din întreaga ţară, jurizarea fiind efectuată de arbitri legitimaţi ai Federaţiei Române de Dans Sportiv. „Pot spune că ediția din acest an s-a desfășurat peste așteptări. Am avut un număr mare de participanți, spațiul din jurul locului de concurs a fost neîncăpător. Ne bucurăm că au venit atât de mulți sportivi care apreciază ce facem noi aici la Reghin. Cupa Mirona este o competiție care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, de la începători până la cei avansați. În organizarea acestei competiții suntem implicați toată familia, pionul principal fiind Mirona și Roman, ei sunt și antrenorii clubului, dar și oamenii din fabrica de viori sunt de serviciu și contribuie la buna desfășurare a acestei competiții. Suntem bucuroși să ținem ștacheta la nivel înalt, să facem ceva cu acești copii minunați. Ei, în primul rând, se dezvoltă altfel decât alți copii. Dansul sportiv e, în primul rând, un mod de educație, atât fizic cât și psihic. Acești tineri sunt viitorii lideri în domeniile pe care le vor urma, tocmai datorită acestui mod de educație pe care o deprind prin dansul sportiv. De aceea doresc ca să practice dansul sportiv cât mai mulți copii din țară, cum este și cazul familiei noastre, am avut patru nepoți care au dansat în cadrul acestui concurs”, a declarat Vasile Gliga, președinte al Federației Române de Dans Sportiv și vicepreședinte în forul mondial, World Dance Sport Federation.

„Nu eu am făcut-o pe Mirona campioană, ea m-a făcut președintele federației”

Cupa Mirona a contribuit în timp la dezvoltarea dansului sportiv din Reghin, care se poate mândri astăzi cu sportivi și antrenori de valoare și, nu în ultimul rând, cu un președinte de federație națională și vicepreședinte la nivel mondial, în persoana lui Vasile Gliga. „Nu m-am gândit la început că această competiție va ajunge să aibă o asemenea amploare. Ce pot spune este că am ajuns întâmplător președintele Federației Române de Dans Sportiv. Rezultatele clubului Dansul Viorilor au făcut ca eu să ajung președinte. La început, acum 15 ani, Reghinul avea 8 campioni naționali din totalul de 10, plus că aveam și reprezentare mondială, câștigători de competiții internaționale recunoscute precum Mannheim și Blackpool. Așa am ajuns președintele federației. Nu eu am făcut-o pe Mirona campioană, ea m-a făcut președintele federației”, a spus Vasile Gliga.

Tinerii dansatori, modele pentru adulți

Printre oficialii prezenți s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, Alexandru Cîmpeanu care a subliniat munca celor care practică dansul sportiv. „A fost o competiție minunată dedicată în special copiilor. În fața lor, noi, adulții, avem obiceiul de a ne plânge, de a spune frecvent că nu mai putem, că suntem obosiți. De departe, modelul japonez nu prea se potrivește românilor și nici nu cred că este recomandat din punctul meu de vedere. Dar iată că acești copii ne dau o lecție de viață. Ei se pregătesc intens, zi de zi, se joacă mult mai puțin decât ceilalți copii sau poate chiar deloc. De asemenea, vacanțele lor sunt mult mai scurte decât la restul copiilor, tocmai pentru a se pregăti. Plec cu o satisfacție de la acest concurs văzând cât de mulți copii practică acest sport. Ei ne vor asigura un viitor așa cum îl merităm. Am încredere și sper ca pentru mulți dintre noi, adulții, ei să fie modelele noastre și nu invers”, a precizat Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș.

An rodnic pentru dansul sportiv

Anul 2019 a fost unul bogat pentru dansul sportiv din România, care a reușit să fie gazda unor competiții internaționale de prim rang, „Anul 2019 a fost unul foarte bogat în ce privește competițiile internaționale pe care le-am organizat. Avem în această săptămână un campionat mondial la Timișoara, iar acum două săptămâni am avut un campionat mondial la Sibiu. Faptul că suntem lăsați să organizăm asemenea competiții înseamnă că ne bucurăm de o încredere la nivel internațional. Acum șapte, opt ani, a fost prima dată când am primit acceptul de a putea organiza un campionat mondial, iar, de atunci, anual avem competiții organizate la cel mai înalt nivel. Chiar în 2019 am avut pentru prim dată un concurs de Grand Slam, din totalul de șase câte există la nivel mondial, în șase capitale din lume, printre care și Bucureștiul care va găzdui în primăvara anului viitor un nou concurs de Grand Slam. Tot ca și o recunoaștere a dansului sportiv de la noi, este și numirea în funcția de secretar general al Federației Europene de Dans Sportiv a lui Cristian Parnescu”, a subliniat Vasile Gliga.

Spectacol total

Cele 159 de perechi înscrise în concurs, alături de cele 47 de dansatoare solo, au oferit un spectacol pe cinste, chiar și celor mai puțin inițiați în dansul sportiv, pasiunea și dragostea concurenților pentru această artă a mișcării trecând dincolo de orice ierarhie sau clasament.