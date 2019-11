FOTO: Infrastructură pentru viitor, la Sângeorgiu de Mureș

Share



Sângeorgiu de Mureș este mai mult decât o comună și stațiune balneo-climaterică. Ceea ce îi dă unicitate este istoria sa, comunitatea sa vibrantă și inițiativa autorităților locale, în speță prin efortul primarului comunei, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, de a crea un spațiu de viitor pentru localnici și turiști din toate punctele de vedere. Acesta și-a detaliat viziunea care se extinde pe termen lung.

Dar pentru a face din Sângeorgiu de Mureș un punct de maximă atracție, este în primul rând nevoie să se creeze o infrastructură modernă, eficientă și prietenoasă atât cu locuitorii, cât și cu vizitatorii.

„Am început prima dată cu părțile acestea mai reale, mai palpabile pentru că în general locuitorii măsoară eficacitatea primarului în funcție de aceste investiții. Deși pentru mine acestea sunt importante numai atunci când sunt corelate și cu alte activități culturale, sociale, spirituale, etc.”, a declarat ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

După spusele acestuia, 2019-2021 reprezintă cea mai intensă perioadă de investiții din istoria Sângeorgiului de Mureș, care include ample proiecte de dezvoltare în infrastructura fizică, dar și culturală, socială și spirituală.

„Ce trebuie știut este că am ajuns la 11.000 de locuitori și 150 de străzi, ceea ce evident ne clasează în frunte, suntem cea mai mare comună din județul Mureș, dar și în toată Transilvania suntem printre primele trei… Deci avem o dezvoltare foarte mare și va crește numărul de populație foarte mult, ceea ce e un lucru îmbucurător, pentru că înseamnă că Sângeorgiu de Mureș are un viitor asigurat, nu e pe cale de dispariție cum sunt alte sate”, a afirmat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Asfaltări de străzi

Stadiul de implementare al proiectul de asfaltare a 18 străzi din Sângeorgiu de Mureș a depășit 50%, iar primarul Sófalvi Sándor Szabolcs estimează că până la sfârșitul anului 2019, totalul va fi de 12 străzi asfaltate, sperând că până la jumătatea anului viitor să fie finalizate toate cele 18 străzi stabilite în proiectul câștigat anul trecut cu fonduri europene de peste 1 milion de euro. Totuși, adaugă acesta, deși s-ar dori un ritm rapid de implementare, asfaltările avansează greu din cauza nevoii de a obține avize și autorizații. Acest lucru este valabil și în cazul achizițiilor publice, iar faza de avizare și achiziții durează „peste un an, în cazul cel mai fericit”, mai spune ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

Pe lângă cele 18 străzi, se vor moderniza și două cartiere de blocuri, și anume Márton Áron și Cartierul Constructorilor.

„Acolo iarăși la avize, la situația juridică, s-a blocat un pic situația, dacă nu în anul acesta am fi terminat și acolo”, a declarat ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

Rețeaua de apă și canalizare, extinsă

În plus, pentru că „lunar se mai naște câte o stradă nouă,” după cum spune primarul sângeorzean, este crucial ca acestea să fie conectate la rețeaua de apă și canalizare. Dar nu sunt numai străzile noi, trebuie recuperate și cele care nu au fost amenajate în trecut. Ing. Sófalvi Sándor Szabolcs explică: „Trebuie să amintesc aici, fără să mă jenez, că am moștenit o situație în care nu era niciun proiect câștigat, nu erau investiții, nici pe străzi, nicăieri. Și a trebuit să încep în domeniul acesta aproape de la zero. Chiar dacă în secolul XXI ar trebui să vorbim deja de toate străzile asfaltate și peste tot canalizare, când începi de la minus, atunci prima dată trebuie să te ocupi de aceasta, și după aceea poți vorbi de turism și de altele. De vreme ce nu ai infrastructura asigurată, nu ai ce să discuți”.

Pentru aceasta, continuă ing. Sófalvi Sándor Szabolcs, s-a mai câștigat un proiect mare, încheiat la jumătatea lui 2017, de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe 80 de străzi. Rețeaua se va extinde și în satele Tofalău și Cotuș printr-un proiect cu fonduri guvernamentale, câștigat în 2018. La finalizare, ing. Sófalvi Sándor Szabolcs a subliniat că Sângeorgiu de Mureș va avea o acoperire de 95% la rețeaua de apă, și 90% la cea de canalizare, cu investiții ce depășesc 800.000 de euro.

„Ca stadiu, la extinderea rețelei de apă, suntem la finalizarea proiectului, practic anul acesta s-a făcut aproape toată investiția. Au mai rămas de făcut un branșament în satul Cotuș și construirea a două stații de pompare, urmând ca rețelele noi cu stațiile noi să fie puse în funcțiune în primăvara anului viitor. Iar investiția pe rețeaua de canalizare începe acum, la sfârșitul anului, și va continua și anul viitor, urmând să fie extinse peste 20 de străzi nou înființate, dar și unele vechi”, a mai afirmat ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

Iluminatul public, eficientizat

Iluminatul public rămâne o componentă crucială a infrastructurii locale, indiferent dacă este vorba de zone rurale sau urbane. În acest sens, a relatat primarul Sângeorgiului de Mureș, un număr restrâns de străzi din Sângeorgiu de Mureș beneficiază deja parțial de lumini LED, iar în viitorul apropiat această rețea se va extinde din fonduri locale.

„E moda LED-urilor acum. Noi am fost printre primele localități în 2008, care au schimbat becurile vechi pe zeci de străzi cu cele economice. Între timp, generația aceea s-a dus, iar acum trecem pe LED-uri”, a declarat primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

Viziune pentru următorii 20 de ani

Dar aceste lucruri nu reprezintă amploarea viziunii lui Sófalvi Sándor Szabolcs pentru Sângeorgiu de Mureș. Primarul consideră că aceste eforturi de modernizare și utilare trebuie în mod automat și conștient însoțite de proiecte culturale, artistice și spirituale. Acestea nu ar îmbunătăți numai aspectul comunei, ci sunt esențiale pentru crearea unei comunități fericite și prospere pe termen lung.

„Trebuie să fii un pic visător, să ai o strategie, o viziune, întotdeauna să gândești. Nu vreau să fac acea greșeală ca fiind ales pe patru ani, eu să îmi fac proiecte pe patru ani. Nu, eu am încercat să visez cum va arăta peste douăzeci de ani comuna Sângeorgiu de Mureș, chiar dacă nu o să fiu eu primar. Dar, și așa, văd că Sângeorgiu de Mureș, având acest potențial turistic și având și băile sărate unde se fac tratamente balneo, viitorul balneo-turistic al comunei Sângeorgiu de Mureș este să atragă oameni care se mută aici cu familia: pentru că aerul e mai curat, pentru că sunt activități culturale, pentru că sunt activități la care pot participa în mod activ, pentru că se dezvoltă comuna. Dar să devină vestită, nu numai datorită activităților culturale, ci și evident a băilor sărate, unde vin oamenii nu numai să se delecteze, ci să se și vindece. Deci eu așa văd localitatea Sângeorgiu de Mureș, că va deveni în scurt timp una din cele mai vestite localități balneo-turistice, culturale, din România, unde echilibrul între viața spirituală, culturală și viața fizică efectiv, va fi în concordanță, într-un echilibru foarte bun”, a mai declarat ing. Sófalvi Sándor Szabolcs.

