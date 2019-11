Intervenția de crioablație a aritmiilor, accesibilă pacienților la Centrul Medical Cardiomed

Share



Procedură terapeutică de avangardă în tratamentul fibrilației atriale, crioablația se realizează cu succes în Centrul Medical Cardiomed din Târgu-Mureș, având multiple beneficii pentru pacienți. Astfel, pacienții români pot beneficia la ei acasă de terapii de vârf fără a fi nevoie să apeleze la clinici din străinătate.

Aceste proceduri se realizează și în sistemul de stat, dar finanțarea este pentru puține cazuri, iar lista de așteptare pentru a beneficia de o astfel de intervenție se poate întinde până la doi ani.

”Este o procedură complexă şi dificilă, care se face de aproape 7-8 ani în Europa. (…) Cetăţenii europeni din ţările vest europene beneficiază de această procedură. La noi e dificil să se facă pentru că nu avem finanţare. (…) Nu sunt bani suficienți pentru aşa ceva, dar dacă aceste aritmii nu se rezolvă, atunci 25-30% din bolile cardiovasculare ajung la această fază, duc la accidente vasculare cu paralizie şi chiar şi morţi subite. Noi (n. red. – Clinica de Cardiologie Intervențională a Spitalului Clinic Județean Mureș) primim finanțare de la Ministerul Sănătății, prin Casa de Asigurări de Sănătate pentru 10 cazuri. Avem o listă de aşteptare de un an şi jumătate-doi, perioadă în care bolnavul poate face complicaţii sau moare. Atunci am considerat să nu mai aşteptăm, sau să fie nevoie să se plece în alte ţări, și să facem aceste intervenţii aici, să investim și să le facem în privat (n. red. – la Centrul Medical Cardiomed din Târgu Mureș). Am făcut împrumuturi de peste 800.000 de euro pentru aparatură pentru a oferi o şansă bolnavului. În privat este contra-cost, fireşte”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri, 15 noiembrie, Prof. Dr. Benedek Imre, administratorul Centrului Medical Cardiomed din Târgu-Mureș.

Medicul a precizat că în Germania se realizează 80.000 de cazuri pe an, iar în România cam 200, deși ar fi un necesar de 20.000 de cazuri.

Procedură de avangardă în arsenalul terapeutic al aritmiilor

Fibrilația atrială este cea mai frecventă aritmie cardiacă, ce poate produce complicații precum insuficiența cardiacă sau accidentul vascular cerebral ischemic dacă nu se intervine în timp util. Prin procedura de ablație prin radiofrecvență-ardere sau prin crioenergie-înghețare, se distrug celulele cardiace anormale care sunt responsabile de generarea aritmiilor. Crio-ablația, tehnica de înghețare, este o procedură de avangardă introdusă în arsenalul terapeutic al aritmiilor, fiind mai eficientă și realizată într-un timp mai scurt. Se realizează o leziune înghețată la nivelul zonei unde trebuie eliminate focarele de unde pornește aritmia în fibrilația atrială.

”Avem o experiență mare în proceduri de electrofiziologie și ablații convenționale, aceasta este o ablație complexă în fibrilația atrială, la care s-a adăugat aparatura care realizează crioablația”, a explicat Dr. Kovacs Istvan, medic primar cardiolog.

Pacienți din toate zonele țării

De această procedură, la Centrul Medical Cardiomed din Târgu Mureș, a beneficiat Alexandru Niculae, din Brăila, diagnosticat cu aritmie cardiacă din anul 2017. A ales să facă această procedură în România, în loc să plece în străinătate.

”Am ales să rămân să o fac în România. Aveam posibilitatea să merg să o fac în Franța. Știam de domnul doctor (n. red. – Prof. Dr. Benedek Imre), am citit că este un specialist foarte bun. Puteam alege varianta prin radiofrecvență, care se face și în altă parte, dar am dorit prin crioablație care se face aici, la Târgu Mureș. Acum mă simt bine și sper ca și la controalele ulterioare să fie la fel”, a precizat pacientul care se află încă în câmpul muncii și așteaptă să își reia activitatea normal.

Specialiști cu experiență în domeniu

Prof. Dr. Benedek Imre a arătat că aceste proceduri pot fi rezolvate cu succes de un colectiv de specialiști formați în domeniu.

”Sunt la sfârşitul carierei şi vreau să las o echipă care poate să facă aceste proceduri, care deşi sunt complexe, în 20-30 de minute pot fi făcute de către o mână experimentată. Vom putea să facem sute de intervenţii, iar bolnavii să beneficieze de acestea, fiindcă altfel complicaţiile sunt mari. A intra prin cateterism în inima bolnavului, a perfora un sept interatrial ca să ajungem într-o cavitate care generează această artitmie şi să extirpezi acest centru creator de aritmie… Nu facem minuni, ci vrem să oferim o alternativă, dacă statul nu are bani pentru a rezolva acest lucru, în mediul privat. Bolnavul care are bani poate fi rezolvat, aşa cum poate fi rezolvat şi în străinătate, unde clinicile private fac bani serioşi de pe urma pacienţilor români. O să mă întrebaţi ce fac cei care nu au bani? Aceasta este problema comunităţii şi a politicii. Dacă rezolvăm aceste cazuri în Târgu Mureş, plătim aici aceşti bani, fiindcă vedem că în străinătate sunt deja amenajate centre care operează pacienţi români, iar din beneficiile pe care le realizează se dezvoltă atât experienţa medicilor, cât şi infrastructura de cercetare. De ce să nu-i oprim noi aici şi să facem aceste operaţii pentru cetăţenii noştri, evident tot contra-cost?”, a precizat Prof. Dr. Benedek Imre.

Arina TOTH