Daune de peste 400.000 de euro pentru o ardeleancă rămasă fără braț într-un accident de tren

Share



O femeie care şi-a pierdut mâna stângă în urma unui accident de tren, într-o gară din judeţul Hunedoara, în urmă cu cinci ani, va primi despăgubiri morale şi materiale de peste 400.000 de euro din partea CFR, companie care a fost amendată, de asemenea, cu 75.000 de lei, printr-o decizie dispusă de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres, de către instanţă.

Astfel, potrivit sursei menţionate, instanţa a modificat în parte sentinţa penală din 4 martie 2019 pronunţată în această cauză de către Judecătoria Haţeg, respectiv “doar sub aspectul laturii penale cu privire la cuantumul amenzii penale” la care a fost obligată inculpata C.N. CFR SA pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Mai exact, cuantumul a fost redus de la 1,2 milioane de lei, reprezentând 240 de zile de amendă x 5.000 de lei, la 75.000 de lei, reprezentând 150 de zile amendă x 500 de lei.

Totodată, a fost înlăturată şi aplicarea pedepsei complementare, respectiv cea a afişării hotărârii definitive de condamnare, în extras, în toate staţiile C.F.R. de pe teritoriul ţării, pentru o perioadă de trei luni.

CA Alba Iulia a menţinut celelalte dispoziţii ale instanţei de fond, inclusiv cu privire la daunele materiale şi despăgubirile morale la plata cărora a fost obligată inculpata, CN CFR SA, în favoarea părţii vătămate şi care, însumate, sunt de aproximativ 400.000 de euro.

De asemenea, CA Alba Iulia a menţinut şi dispoziţia privind obligarea inculpatei la plata în favoarea părţii vătămate a sumei de 1.000 de lei, sub formă de prestaţie lunară, de la data producerii prejudiciului, 14 septembrie 2014, până la încetarea stării de nevoie, respectiv protezarea, cu aplicarea dobânzii legale pentru fiecare prestaţie.

În martie, Judecătoria Haţeg a stabilit ca CFR SA să achite victimei daune materiale în sumă de 116.064,19 euro şi despăgubiri morale în valoare de 300.000 de euro.

Dosarul cauzei a fost finalizat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la sfârşitul lunii decembrie 2017, care au dispus trimiterea în judecată a CFR SA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Procurorii au stabilit că în accidentul care a avut loc pe data de 14 septembrie 2014, la circa o jumătate de oră după miezul nopţii, victima, împreună cu alţi şase călători, s-a deplasat spre linia de cale ferată la care urma să sosească trenul pe care îl aşteptau în gara Subcetate. Din cauza lipsei indicatoarelor, grupul nu a văzut platforma la care trebuiau să ajungă şi s-a oprit între două linii de cale ferată. La un moment dat, cei şapte au fost surprinşi de trecerea simultană a trenului de călători pe care îl aşteptau şi a unui tren de marfă care venea pe linia cealaltă. Femeia s-a dezechilibrat din cauza curenţilor de aer şi a căzut la pământ, cu braţul stâng pe linia de cale ferată, astfel că roţile trenului i l-au amputat.

“Din probatoriul administrat în dosar a reieşit că accidentul s-a produs ca urmare a faptei inculpatei Compania Naţională de Căi ferate ‘C.F.R.’ S.A.

de a nu realiza în staţia de cale ferată Subcetate indicatoare de orientare a călătorilor, astfel încât aceştia să poată identifica peroanele şi platformele corespunzătoare fiecărei linii de cale ferată, aşa cum compania era obligată. Precizăm că, potrivit art. 20 al Regulamentului privind transporturile pe căile ferate din România, informarea călătorilor despre posibilitatea de orientare în staţie, despre trenul care îi interesează, precum şi despre alte condiţii de călătorie se face cu ajutorul indicatoarelor tablourilor de sosire şi de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunţurilor prin staţia de amplificare sau verbal”, se arată într-un comunicat al PÎCCJ emis la data trimiterii în judecată a CFR SA.

Totodată, procurorii au arătat că din probe a rezultat şi faptul că staţia de cale ferată Subcetate nu deţinea autorizaţie de funcţionare şi nu a luat măsuri specifice suplimentare de prevenire a producerii unor evenimente feroviare, “funcţionând ilegal”.

(www.agerpres.ro)