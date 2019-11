Hârtia reciclată, redefinită de Benedek Ervin

Share



O prezență inedită în cadrul târgului BioDorf de la Reghin a fost cea a lui Benedek Ervin, din comuna Păsăreni, cu o metodă de a pune în valoare hârtia reciclată. „Am venit cu produse obținute din hârtie reciclată, împletite și răsucite din hârtie de ziar, din reviste sau alte lucruri din hârtie. Am această pasiune de peste cinci ani de zile, de când mă ocup cu această tehnică. După vreo doi ani am început să particip și la diferite târguri, am descoperit această tehnică pe Youtube, după care am încercat să împletesc un coșuleț, apoi alte forme, și încet am început să-mi dezvolt propriul meu stil. Cel mai mult îmi place să împletesc coșulețe, dar la târgurile unde am participat a trebuit să fac o cercetare, să văd care este produsul care se cere mai bine, și așa am ajuns la magneții ce vin puși pe frigider. Ei sunt făcuți tot din hârtie, mai exact un disc de hârtie răsucit, vopsit pe alb, după care vine decupat prin tehnica șervețelului. Obiectele care se pot face sunt în funcție de grosimea hârtiei. Cea de ziar este cea mai indicată, se poate vopsi și mai ușor, la fel hârtia de la reviste sau reclame, care sunt lăsate așa colorate, întărite doar cu aracet și apoi lăcuite”, a precizat Benedek Ervin.