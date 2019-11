Murăturile de Iernuțeni, nelipsite la târgul BioDorf

Share



Printre bunătățurile expuse în cadrul târgului BioDorf au fost și murăturile, preparate cu mult suflet de către Eniko Koss din Reghin. „Familia noastră se ocupă cu grădinăritul de 20 de ani, Am adus la târg zacuscă, diverse feluri de murături, prăjituri, dulcețuri. Toate sunt făcute cu fructe și legume din grădina proprie. Producția o valorificăm în piață la Reghin, plus clienți care ne caută și acasă. Toată familia e implicată în munca grădinii, începând de la copii, la fel și bunicii care ne mai ajută cum pot. Din punct de vedere al recoltei, anul acest a fost foarte bine, la roșii, la ardei, la toate, ne-am bucurat de o superproducție. Este adevărat că am avut și foarte mult de lucru, dar rezultatul s-a văzut. Este binevenit acest târg, vom fi prezenți și la ediția din decembrie. Mă bucur să avem parte de astfel de evenimenteprin care oamenii fac cunoștință și cu producătorii locali, află despre activitatea lor, dar mai ales despre oferta lor”, a declarat Eniko Koss.