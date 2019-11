”Pelerini în lumea basmelor”, proiect pentru peste 300 de copii din Târgu-Mureș!

Share



Peste 300 de copii din cinci grădiniţe din Târgu-Mureş au fost transformaţi în pelerini în lumea basmelor, în cadrul unui proiect-pilot iniţiat de Asociaţia Culturală Mureşul Superior, menit să promoveze basmele şi poveştile româneşti în rândul preşcolarilor, informează www.agerpres.ro.

Proiect dedicat copiilor de grădiniță

”Suntem pelerini în lumea basmelor şi îl prezentăm pe ”Prâslea cel voinic şi merele de aur”. Vreau să îi mulţumesc doamnei Marina Ciucudean care m-a provocat să implementez un asemenea proiect. Proiectul cultural ”Pelerini în lumea basmelor” este dedicat copiilor de grădiniţă şi este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria municipiului Târgu-Mureş. Proiectul s-a desfăşurat la cinci grădiniţe din Târgu-Mureş unde au fost organizate ateliere tip lecţie pentru preşcolari, au fost spuse poveşti şi povestiri şi au fost puse scenă piese de teatru pentru copii, cu personaje din lumea basmelor. Generaţia de mâine trebuie să fie familiarizată cu basmul românesc. Este un început şi acest proiect-pilot trebuie să aibă o continuitate cu ajutorul lui Dumnezeu şi al autorităţilor locale. Am fost în cinci grădiniţe din Târgu-Mureş, la peste 300 de copii. A fost un proiect-pilot pentru a vedea cum sunt familiarizaţi copiii cu basmele şi cum reacţionează la ele. Am avut o colaborare cu actori din Târgu-Mureş şi cu un student în anul III la Universitatea de Artă. Reacţia a fost peste aşteptări, eram curios cum reacţionează copiii. Noi am organizat până acum doar evenimente pentru adulţi şi un motiv pentru a mă apuca de acest proiect a fost şi fiica mea, care este în grupa mijlocie”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei Culturale Mureşul Superior, Ioan Cristian Ţăran, coordonatorul proiectului.

Valorificarea basmelor românești

Potrivit Agerpres, preşedintele Asociaţiei Culturale Mureşul Superior a arătat că prin acest proiect se doreşte o valorificare a basmului, a povestirilor şi poveştilor româneşti, însă este urmărită şi valoarea instructiv-educativă a basmelor şi poveştilor, despre care crede că aduc o preţioasă contribuţie la dezvoltarea trăsăturilor de voinţă şi de caracter şi la formarea personalităţii copiilor preşcolari.

”Deşi în aparenţă lecturile, poveştile şi povestirile par a fi monotone din cauza caracterului lor static, acestea implică un grad mare de participare din partea copiilor. În atmosfera lor preşcolarul nu participă motric, ci intelectual şi afectiv. Copiii ascultă cu plăcere basmele pentru că ele răspund nevoii lor de a cunoaşte şi de a înţelege. Ei participă afectiv-imaginativ la acţiune, identificându-se adesea cu personajul preferat. În călătoriile provocate de imaginarul din basme şi poveşti, copiii se simt fericiţi, participă afectiv şi sunt alături de eroii pe care îi însoţesc şi la bine şi la rău, imitându-i apoi în jocurile lor”, a precizat Ioan Cristian Ţăran, citat de www.agerpres.ro.

Educatoarele susţin că basmele transmit o serie de conduite morale, precum bunătate, hărnicie, cinste, curaj şi că prin aceste scenete copiii pot să ajungă la un nivel foarte înalt de dezvoltare a acestor calităţi.

