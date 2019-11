Conducerea prin exemplul personal și transferul cunoștințelor către generațiile mai tinere

Share



Producătorul de componente auto – roți dințate pentru autovehicule ușoare și off-road – VCST Automotive Production Albă, subsidiară locală a grupului belgian BMT Drive Solutions, este pe piața locală din anul 2012, având la ora actuală un număr de 380 angajați, vârsta medie fiind 35 de ani.

Pentru această ediție vom sta de vorba cu doi colegi, care fac parte din echipa VCST de mai bine de 5 ani și, prin munca pe care o depun zilnic, sunt un exemplu pentru noi toți.

Marcel Cîmpean și Adrian Savu.

Doi oameni care sunt din generații diferite, dar cu aceeași educație de „cei șapte ani de acasă”: mult bun simt, ambiție, dăruire și loialitate.

Marcel Cîmpean este unul dintre Team Leaderii din echipa de Inginerie; are 55 de ani, este căsătorit, are doi băieți și s-a alăturat VCST Alba de la momentul construcției fabricii, din 2012.

Majoritatea inginerilor din echipa lui au aproape vârsta băieților lui, dar Marcel îi tratează ca pe niște colegi, nu ca pe niște copii. În fiecare zi, prin implicarea de care dă dovadă, încearcă să le transfere acestora din experiența sa, din vastele sale cunoștințe din domeniul mecanicii și, în mod particular, din cele de prelucrări prin așchiere.

Colegii îl ascultă, îl urmează și îl iau ca exemplu, atunci când în fabrică vine o mașină sau un utilaj nou, sau apare o problemă mai specială la una dintre mașini.

“Acest loc de muncă înseamnă, în primul rând, șansa de a lucra într-o echipă tare faină, în care se îmbină tinerețea și dorința de a învăța, de a se perfecționa pentru colegii aflați la început de carieră, cu experiență și profesionalismul celor care au ajuns la maturitate profesională.

De asemenea, înseamnă oportunitatea de a lucra și interacționa cu echipele de inginerie din cadrul grupului BMT, de pe trei continente, pentru satisfacerea nevoilor clienților noștri, jucători de prima linie din industria automotive.

Totodată, industria automotive înseamnă: provocare, performanță, eficientă, utilizarea celor mai noi și inovative tehnologii, acestea putând fi atinse doar prin pasiune și muncă în echipă, atribute pe care încerc alături de colegii mei, să le implementăm zi de zi.

Mai sunt aici, deoarece cred că nu mi-am terminat treaba pe care o am aici. Sunt în echipa VCST încă de la început, august 2012, am fost și sunt parte la creșterea acestei companii, la eforturile de a spori portofoliul de clienți și proiecte. Mai sunt aici pentru că aici am găsit ceea ce căutam, o companie serioasă care își respectă angajații, care își promovează valorile, care aplică meritocrația.

Și încă mai sunt aici pentru că pot și doresc să împărtășesc din cunoștințele și experiență mea colegilor din marea și frumoasa echipă VCST.

Ingineria înseamnă: rigoare, disciplină, preocupare pentru învățarea continuă, deschidere spre noile tendințe și provocări ale tehnologiei, acestea se regăsesc în echipa de inginerie a familiei VCST, iată de ce mai rămân și, nu în ultimul rând, pentru că aici sunt și mă simt acasă.

Adrian Savu este unul dintre Shift Leaderii din departamentul Producție; are 40 de ani, este căsătorit, are trei copii – doi băieți și o fată.

De profesie inginer, s-a alăturat companiei în anul 2014 și, de atunci, a rămas loial acesteia.

Ca și Șef de schimb în Producție, fiecare zi este o nouă provocare.

Să ai în subordine aprox. 30 de oameni/schimb, poate fi un consum mare de energie, dar Adrian a învățat să lucreze cu oamenii. Are răbdarea necesară pentru a stă de vorba cu ei, atunci când au probleme personale sau atunci când au neclarități de ordin profesional. Îi ascultă, îi înțelege, empatizează cu ei, se implică direct în activitatea operatorilor, dar atunci când situația o impune, poate fi și dur.

Pe lângă activitatea profesională și cea de părinte, Adrian mai face parte dintr-un grup, alături de alți colegi, VCST Runners.

Aleargă împreună la maratoane, pentru a avea o formă fizică foarte bună și pentru a elibera stresul zilnic.

Pentru Adrian, VCST este a doua familie.

“Aproape jumătate din timp îl petrec aici la VCST, cu colegii și oamenii din subordine. Am învățat să depășesc momentele în care eșți nevoit să lucrezi sub presiune și mă bucur de momentele frumoase petrecute, atât cu colegii din departamentul Producție cât și cu cei din alte departamente.

Aici am învățat că, atunci când lucrezi în echipa, efortul depus pentru a-ți duce la capăt sarcinile de serviciu este mult mai mic, iar rezultatul este pe măsura așteptărilor. Tot aici am învățat că omul este pe primul loc. Este foarte important ca, atunci când vine la lucru, să nu vină cu frică sau cu stres că șeful lui îi vorbește urât sau, atunci când are o zi mai proastă, nu-l înțelege. Oamenii din subordinea mea știu că, atunci când își ating țintele, sunt apreciați și felicitați, dar, în același timp, sunt și mustrați când rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor.

Am rămas în VCST pentru că sunt apreciat pentru ceea ce fac. Aici am învățat cu adevărat ce înseamnă să fii Șef de schimb și, mai ales, cum trebuie să lucrezi cu oamenii și cum să gestionezi momentele mai puțin plăcute. În decursul celor 5 ani petrecuți în companie am învățat că, atunci când faci lucrurile din pasiune, țintele propuse sunt foarte ușor de realizat și, nu în ultimul rând, cel mai important este că mă simt realizat, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.”

Povestea lor este una de succes, dar în care au investit multă muncă, auto-educare și răbdare.

Le mulțumim pentru că sunt alături de noi și suntem mândri să-i avem ca și colegi!