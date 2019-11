Târg de Crăciun la Co Place

Share



Creatori de frumos, producători, comercianți sau vânători de cadouri, actori, cântăreți sau simpli spectatori, cu mic cu mare, vă așteptăm la Co Place, la Târgul de Crăciun “Colaboratorii lui Moș Crăciun, cumpărăm și donăm!”

Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă și cred că cu toții vrem să fim mai buni și să dăruim bucurie celor din jur. Am început deja să ne gândim la cadouri pentru cei dragi, dar în același timp, în agitația de zi cu zi, căutăm să simțim Magia Crăciunului de altă dată.

În perioada 25 noiembrie – 24 decembrie organizăm Târgul de Crăciun “Colaboratorii lui Moș Crăciun: cumpărăm și donăm!” . Co Place va deveni un loc desprins din poveste, de unde cu toții vom putea achiziționa cadouri deosebite pentru cei dragi.

Pregătim multe surprize: program special pentru copii, cu poezii, piese de teatru, povești și cântecele, iar pentru cei mari seri de colinzi, vin fiert și socializare. Moș Crăciun va fi și el prezent, doar nu putea lipsi din peisaj tocmai personajul principal.

Tot în această perioadă, se va desfășura și campania “Fii colaboratorul lui Moș Crăciun!”. De altfel, mesajul întregului proiect este “Cumpărăm și donăm”, deoarce 5% din valoarea fiecărui produs vândut la târg, va fi donat. La sfârșitul campaniei, toții colaboratorii împreună cu voluntarii (oricine poate fi voluntar, chiar și tu) vom cumpăra și vom împărți cadouri familiilor defavorizate.

Ideea Târgului de Crăciun a pornit cumva de la nevoile mele, atât ca și antreprenor, cât și ca soție, mămică, soră, prietenă, fiică etc.

Ca antreprenor, am nevoie să îmi expun produsele și să le comercializez într-un decor de poveste, specific acestei frumoase perioade. Având o echipă specializată de vânzări, produsele mele sunt valorificate în mod corespunzător.

Pe lângă nevoia de a cumpăra cadouri pentru cei dragi, ca mamă îmi doresc să le arăt copiiilor mei care este adevăratul spirit al Crăciunului. Crăciunul nu înseamnă doar să cumperi și să primești cadouri. Spiritul Crăciunului ne îndeamnă să fim mai buni, Spiritul Crăciunului se transmite prin colinda care răsună din glasurile copiilor, prin luminițele instalației care strălucește în casă, prin zâmbetul persoanelor de lângă noi. Vreau să îi învăț pe copiii mei că mai întâi de toate, trebuie să dăruim!

Te așteptăm cu drag la Co Place!

Pentru vânătorii de cadouri frumoase, vom avea pentru tine: consultanță în alegerea cadoului perfect, cadouri personalizate pentru toate buzunarele, seri de colinzi, vin fiert … și multe surprize!

Pentru producători, comercianți și creatori de frumos: ne propunem să aducem împreună businessuri din diferite domenii de activitate, cu produse care pot fi transformate în cadouri pentru cei dragi. Vino cu afacerea ta la târg! Îți punem la dispoziție:

– Spațiu de prezentare și depozitare a produselor

– Echipă specializată de vânzări care se va ocupa de comercializarea produselor

– Promovare online a produselor

Pentru oricine are o idee sau vrea să se implice: te așteptăm la cafea! La noi nu există idei bune sau idei rele, exista doar idei! Le acceptăm pe toate și suntem dornici să le punem în aplicare!

”Colaboratorii lui Moș Crăciun: cumpărăm și donăm!” este mai mult decât un târg de Crăciun. Este un proiect care își propune să susțină antreprenorii locali și în același timp să aducă un zâmbet pe buze familiilor nevoiașe, de Crăciun! Împreună creștem și devenim mai buni!

Co Place este spațiul care găzduiește mai multe concepte, într-un singur loc. Situat în Târgu-Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.171, Co Place este un co-working space și un show-room cu vânzare de produse (co-store).

Alexandra OLTEAN,

Fondator Co Place, membră a comunității Mamprenoare Târgu-Mureș