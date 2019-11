20 de milioane de euro pentru fermierii mureșeni, prin Fundația Pro Economica

Share



Comuna Deda a deschis joi, 21 noiembrie, seria evenimentelor Fundației Pro Economica prilejuite de semnarea contractelor de finanțare din cadrul programului de finanțare “DE MINIMIS” în domeniul agricol pentru județele Mureș, Harghita și Covasna.Cu acest prilej, au fost aproximativ 80 de contracte în valoare de peste un milion de euro, din totalul de 4.986 proiecte existente la nivelul județelor Mureș, Harghita și Covasna, valoarea acestora fiind de 61 milioane euro. „Ca și buget total, ajungem undeva la 300 milioane lei, respectiv 61 milioane euro pentru cele trei județe, Mureș, Harghita și Covasna. Avem aproape 5.000 de fermieri care vor primii sprijin financiar din partea Fundației Pro Economica. Noi finanțăm achiziția utilajelor agricole, echipamentelor agricole, înființarea de plantații și achiziția animalelor de prăsilă. Din cele 5.293 de proiecte depuse, sunt elegibile și vom finanța un număr de 4.986 de proiecte. Este o cifră foarte mare , din care, în județul Mureș sunt un număr 1.740 de contracte semnate . În județul Mureș vom avea un buget de aproximativ 20 de milioane de euro. Mă bucur foarte mult că am putut să începem acest demers la Deda, unde avem 1 milion de euro pentru 78 de aplicanți. Din aproximativ 5.000 de contracte , 80 % sunt fermieri persoane fizice, ceea ce mi se pare extrem de important. Noi, când am gândit această strategie , deja am văzut din cifre că fermierii mici nu au acces la fonduri în afară de subvențiile APIA, fapt pentru care am încercat să simplificăm procedura de accesare a acestor fonduri”, a precizat Kozma Mónika, președintele Fundației Pro Economica.

Ce reprezintă de fapt ajutorul oferit de Fundația Pro Ecomica ?

Beneficiarul acestui sprijin financiar venit din partea Fundației Pro Economica trebuie să sigure un sfert din valoarea investiției, ca și contribuție proprie. „Programul nostru însemnă de fapt un ajutor de stat , un ajutor de minimis pe baza directivelor europene, având ca și prioritate agricultura. Mai exact, este vorba de 25 % contribuție proprie din partea beneficiarului, 75 % reprezintă sprijinul financiar dat de Fundația Pro Economica, procent care nu poate să depășească plafonul de 15.000 de euro dat de directiva europeană. Noi folosim un ajutor de stat primit prin intermediul guvernului Ungariei. Am cerut ca și condiții de eligibilitate faptul că fermieriul beneficiar trebuie să aibă teren în proprietate, să aibă o experiență în domeniu , să vină cu contribuția proprie de 25 % și să aibă toate datoriile față de stat plătite. Singura cerere pe care am avut-o față de aplicanți este ca beneficiarii să depună proiectul în limba maghiară. Am cerut acest lucru doar din punct de vedere administrativ, din cauză că toate deconturile ajung în Ungaria, de unde am primit această finanțare și pentru a nu ne îngreuna documentația, prin traducere, am cerut ca aplicantul să plătească traducerea . Pentru cei care nu vorbesc limba maghiară, au plătit un consultant în ce privește depunerea proiectului în limba maghiară, în rest toată comunicarea prin email este bilingvă”, a precizat Kozma Mónika.

Un aspect important de subliniat îl reprezintă procedura de accesare a acestui sprijin, mult simplificată , precum și termenul scurt în care beneficiarii vor intra în posesia utilajelor. „Noi ne-am uitat foarte bine la cadrul legislativ , în ce privește acordarea ajutorului de stat, și am încercat să păstrăm condițiile strict necesare pentru a ne încadra în acest cadru legislativ. La noi, aplicațiile se depun doar online, iar de la aplicare și până la plată fiecare aplicant își crează un cont unde sunt depuse actele. În contractul de finanțare semnat cu fermierii, noi am stipulat un termen până la 31 ianuarie 2020. Beneficiarii au la dispoziție două luni pentru a încheia contractele cu furnizorii, să încarce pe suportul online toate documentele necesare pentru a primi aceste fonduri, iar după ce am verificat contractul lor cu furnizorii, factura și plata contribuției admise, noi vom plăti direct către furnizori , lucru care dorim să se întâmple cel târziu până la finele lunii martie 2020”, a spus președintele Fundației Pro Economica.

20 de beneficiari în comuna Aluniș

Printre cei care au salutat demersul Fundației Pro Economica s-a numărat și primarul comunei Aluniș, Kristof Jozsef-Loránt, convins că sprijinul acordat fermierilor prin acest program va duce și la dezvoltarea comunităților din care fac parte.

„Este benefic acest proiect pentru populație, inclusiv pentru cei din comuna Aluniș, unde avem 20 de proiecte care vor fi finanțate. Acest lucru va duce și la dezvoltarea comunei noastre , fapt pentru care mulțumim pe această cale celor din cadrul Fundației Pro Economica. Ce vreau să spun este că mulți cetățeni nu au avut încredere în acest program, nu au depus proiecte și acum le pare rău. Se spune că mingea trebuie șutată la momentul oportun, iar ei din păcate au ratat acest moment”, a precizat primarul Kristof Jozsef-Loránt.

Lucreția Cadar: „Satele noastre se pot dezvolta”

Printre fruntașii în ce privește numărul de beneficiari, se numără și cei din comuna Deda.

„Este un lucru minunat, faptul că Fundația Pro Economica vine în sprijinul fermierilor. Acest lucru care ne bucură deoarece satele noastre se pot dezvolta. Termenul de realizare al unui proiect prin această fundație este unul destul de scurt, iar operativitatea cu care se lucrează ajută fermierii, începând cu depunerea cererii și până la finanțare. Deda este pentru prima data cuprinsă în acest program. În momentul în care am aflat că și cei din comuna noastră pot depune cereri de finanțare, am convocat fermierii, am stat de vorbă cu ei, fapt pentru care avem șapte proiecte depuse pentru acest stagiu de finanțare. În condițiile în care acest program va continua, cu siguranță numărul fermierilor va fi mai mare”, a precizat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.