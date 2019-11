Încă un urs lovit de mașină în Mureș!

Share



Un urs a fost lovit de un autoturism, în această seară, între localitățile mureșene Găești și Bălăușeri.

”În urma accidentului din această seară dintre localitățile Găești și Bălăușeri, prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, a dispus declanșarea procedurilor imediate de intervenție la fața locului, atât pentru protejarea populației, reducerea pagubelor, cât și pentru salvarea ursului, întrucât, din primele informații, ursul era în viață la momentul sesizării. Intervin reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului și membrii comitetului local pentru situații de urgență. La fața locului s-a deplasat și reprezentantul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș care, însoțit de medicul veterinar din zonă, evaluează starea ursului. În paralel, la locul accidentului s-a deplasat și o echipă de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, dotați cu o cușcă specială, în cazul în care ursul poate fi salvat”, au transmis reprezentnații ISU ”Horea” al județului Mureș.

Potrivit aceleiași surse, ursul este in viata, a fost tranchilizat si in acest moment este transportat la Gradina Zoologica din Targu Mures, iar autoturismul implicat in accident este inmatriculat in Bucuresti.

”Doi pasageri, nu au fost raniti, autoturismul a fost avariat”, au precizat reprezentanții ISU ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)