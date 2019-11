Mihaela Ghica și Ovidiu Oltean, oaspeții seminarului ”Speak to Lead”

Studenții Faculății de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie (UMFST)”George Emil Palade” din Târgu Mureș au bifat în cursul acestei luni un nou eveniment inedit intitulat ”Speak to Lead”, un seminar având ca temă gestionarea emoțiilor și realizarea unui discurs de impact.

La invitația ESTIEM LG Mures, dr. Mihaela Ghica, Consilier Psihoterapeut și Ovidiu Oltean, multiplu campion național și european la Public Speaking , au susținut un seminar despre gestionarea emoțiilor și realizarea unui discurs de impact, care a doborât recordurile de participare la un astfel de eveniment. Seminarul a început în mod neasteptat, cu o provocare pe care Ovidiu Oltean le-a lansat-o studenților, invitându-i să iasă din zona de confort oferită de locurile de spectator și să realizeze pe loc sarcina cerută. Ștafeta a fost preluată apoi de Dr. Mihaela Ghica, care în aceeași manieră interactivă a dezbătut cu studenții, emoțiile trăite de ei în momentul primirii provocării și care sunt gândurile și trăirile din momentul susținerii unui examen, a unei prezentări sau al unui interviu. Mai mult, dr. Mihaela Ghica le-a dezvăluit mecanismele psihice și biologice care stau la baza apariției emoțiilor, respectiv la formarea legăturii dintre rațiune, emoții și corp si o serie de recomandări concrete despre rațiune și de corp (postură, nutriție, tehnici de respirație) pentru a induce o stare emoțională propice unei prezentări reușite. Ovidiu Oltean a antrenat studenții în stabilirea obiectivelor și însușirilor unui discurs memorabil. A detaliat aspecte legate de structura și modul optim de livrare a unui discurs (limbaj verbal și non-verbal, voce și greșeli de evitat). Atât Ovidiu Oltean cat si dr. Mihaela Ghica au presărat întregul seminar cu întamplări personale, validând și exemplificând astfel informațiile oferite, folosind umor și farmec personal, antrenând astfel audiența.

Trei voci interioare

“Ovidiu Oltean, în cadrul evenimentului Speak to Lead, organizat de ESTIEM, ne-a dezvăluit împreună cu Mihaela Ghica, de ce iîntâmpinăm dificultăți când vine vorba de vorbitul în public. Am înțeles că avem trei voci interioare: cea critică, cea a observatorului și cea suportivă. Noi percepem exteriorul în interior și ar fi indicat ca în majoritatea situațiilor să dăm volumul puțin mai tare vocii suportive. Dintre secretele unui discurs de succes pot enumera folosirea corectă a vocii, limbajul non-verbal să fie unul deschis, interacțiunea cu publicul, împărtășirea experienței personale, oferirea unui conținut valoros.” – Clara Teodora Pisuc, IEI III

Cum ar trebui să te comporți când ai de făcut o prezentare în fața mai multor persoane

“Ma bucur că am participat la acest evenimen, mi-a plăcut prezentarea făcută de Ovidiu Oltean, clară și la obiect. Ne-a spus despre cum ar trebui să vorbești și să te comporți atunci când ai de făcut o prezentare în fața mai multor persoane. Am aflat lucruri pe care nu le știam și pentru asta aș recomanda oricui are dificultăți în a vorbi în fața oamenilor” – Roland Csibi, TCM IV

Ovidiu Oltean și Mihaela Ghica, exemple pentru studenți

“Un astfel de eveniment era așteptat de mult timp deoarece noi, studenții, avem nevoie de exemple, iar pe partea de comunicare ce alt exemplu ar fi fost mai bun decât Ovidiu Oltean, multiplu campion la publick speaking, și Mihaela Ghica, medic psihoterapeut. Modul de abordare a subiectelor a fost captivant, cu un mesaj clar, care te îndemna să ai curaj să te exprimi liber depășind frica și emoția de a vorbi în fața unui public numerous, fiindcă amfiteatrul A204 s-a dovedit a fi neîncăpător!”- Daiana Ciurba, IEI IV