(P): Viorica Dăncilă: „Voi fi un președinte mediator”

Share



Dragi locuitori ai județului Mureș,

Aceste alegeri sunt despre ce punem pe masă mâine și cum ne creștem copiii într-o țară din care să nu mai vrea să plece. La votul de pe 24 noiembrie, alegeți să țineți capul sus în fața celor ce vor să ne îngreuneze traiul, în fața acestei dictaturi care amenință să se instaureze!

Alegeți să-i judecați pe cei ce vă cer votul după ceea ce au făcut în acești ani și cât respect v-au arătat!

Eu, Viorica Dăncilă și Partidul Social Democrat, nu vom înceta niciodată să luptăm pentru o zi de mâine mai bună, în care niciun român să nu stea cu teama că Iohannis și ai lui îi vor lua și ultimii bani de mâncare sau medicamente.

Prin tot ce am făcut, am asigurat dezvoltarea țării și am căutat să contribui la bunăstarea tuturor. Economia țării a crescut, iar majorarea salariilor și a pensiilor a fost resimțită de toată lumea. De la începutul anului 2017 au crescut salariile cu 54%, iar pensiile cu 47%.

Cred într-o Românie în care fiecare cetățean, indiferent de etnie, vârstă, gen, religie este un membru valoros al societății.



• O politică externă activă, în favoarea României

Voi milita pentru o politică externă prin care România să își consolideze rolul în cadrul familiei europene, precum și relațiile speciale cu Statele Unite.

Una dintre prioritățile mele în ceea ce privește politica externă a României va fi ridicarea vizelor de intrare în SUA pentru români.

România poate și trebuie să aibă un rol mai activ în susținerea parcursului democratic și european al Republicii Moldova. Ca parte a acestei viziuni, voi propune Guvernului României crearea Fondului Român pentru Republica Moldova.

În fiecare an, România va găzdui forumul de politică externă regională, care are ca principal scop sprijinul pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană.

Consolidarea cooperării regionale, ca parte a procesului istoric de extindere a UE, are un rol fundamental în construirea păcii, stabilității și prosperității în regiune.

• Românii trebuie să câștige din ce în ce mai bine în România

Pentru noi, majorările de salarii au fost şi vor fi mereu o prioritate, pentru că o ţară poate fi prosperă numai prin cetăţeni prosperi, bine plătiţi. Nu putem accepta la nesfârşit ca un avantaj major al României să fie forţa de muncă ieftină.

Aceasta este tendinţa în tot Estul Europei. Nu cu mult timp în urmă, un ministru polonez declara că la ei în ţară, „epoca forţei de muncă bine pregătite, remunerată cu salarii mici, s-a încheiat.” E timpul să se încheie şi la noi.

Nu este în regulă ca marile lanţuri de magazine să plătească impozite ridicol de mici şi să-şi plătească angajaţii cu salariul minim pe economie. Nu este în regulă ca profiturile făcute de aceste lanţuri (este doar un exemplu acesta) să fie permanent drenate înspre exteriorul ţării.

Profitul făcut aici trebuie să rămână preponderent aici, credem noi, pentru că numai aşa România poate deveni o ţară prosperă.

• Guvernarea PSD a adus investiții de peste 1 miliard de euro în județul Mureș

Vă reamintim că din 2016 și până astăzi, în județul Mureș Guvernul PSD a realizat o serie de investiții istorice, alocând sume de bani mai mari decât toate însumate de la Revoluție încoace.

În județul Mureș au intrat 1 miliard de euro pentru investiții, în Guvernarea PSD din ultimii ani. Prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală (PNDL) și Rurală (PNDR) și Compania Națională de Investiții în județ au venit 285,8 milioane de euro pentru investiții în infrastructură. Prin fonduri europene în Mureș au venit 185 milioane de euro. Investiția la Termocentrala de la Iernut se ridică la peste 269 milioane de euro, iar cea de la Autostradă la aproape 250 milioane de Euro.

O investiție importantă pentru județul nostru a fost cea de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, reparațiile capitale ale pistei de aterizare fiind necesare pentru continuarea activității. Investiția de 55 de milioane de lei a fost finanțată de Guvernul PSD. Astfel, banii necesari lucrărilor au rămas în bugetul de dezvoltare al Consiliului Județean Mureș care astfel a reușit să facă alte investiții în infrastructură.

Doar prin PNDL I și II în județul Mureș au fost realizate sau sunt în curs de realizare: 138 drumuri, 115 rețele de apă și canal, 46 școli, 32 grădinițe, 19 dispensare medicale, 18 poduri, podețe și pasarele, 86 de cămine culturale, 9 rețele de iluminat public, 2 săli de sport.

A fost pentru prima dată când comunitățile au primit fonduri de la Guvern fără a se ține cont de culoarea politică a primarilor din localitățile respective. Noi nu am înțeles să pedepsim comunități pentru că au un primar de altă culoare politică decât a noastră.

Dragi români, pe 24 noiembrie, votați cu inima, pentru prezent și viitor, pentru noi și generațiile ce vin, pentru respect și unitate între ai noștri!

Viorica Dăncilă

Candidatul PSD pentru Președinția României

(Comandat de Partidul Social Democrat-PSD

– Executat de ZI DE ZI EVENTS SRL – portal: www.zi-de-zi.ro

– CUI mandatar financiar coordonator: 31190008)