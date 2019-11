Testare gratuită a glicemiei la Poli 2

Share



Diagnosticarea precoce a diabetului zaharat vă poate salva, în acest sens Spitalul Clinic Județean Mureș va derula pe parcursul săptămânii viitoare o campanie de testare a glicemiei.

Diabetul zaharat este o afecțiune dată de nivelul prea mare al zaharurilor din sânge și apare în clipa în care organismul nu mai poate produce suficientă insulină sau atunci când nu o poate utiliza corect. Simptome precum senzație de sete în exces, senzație de foame în exces, de urinare frecventă, oboseală persistentă, vedere neclară, stare de somnolență, răni ce se vindecă greu alertează pacientul și îl trimite la medic.

”Ideea acestui screening a pornit de la faptul că în activitatea de zi cu zi am observat că pacienții ajung la noi când deja au complicații, au simptome precum sete excesivă, oboseală cronică, scădere ponderală și atunci trebuie deja să instituim un tratament mult mai intensiv. Dacă am putea diagnostica din timp această afecțiune, să prevenim complicațiile ar fi mult mai bine”, a precizat Dr. Bartha Rita, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice în cadrul ambulatorului de specialitate (Poli 2) al Spitalului Clinic Județean Mureș.

Nediagnosticat și netratat diabetul poate să determine modificări ireversibile ale stării de sănătate, fiind unul dintre principalii factori de risc ai bolilor cardiovasculare.

Potrivit medicului specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, la cabinet se prezintă nu doar pacienți vârstnici cu diabet zaharat de tip 2 ci și pacienți aflați la vârste tot mai tinere.

”Avem pacienți de 34 de ani cu obezitate morbidă, care vin și ei deja prea târziu, apar complicații, nu au grijă de ei. Populația trebuie să conștientizeze că diabetul zaharat de tip 2 este o boală care dacă nu e tratată duce la complicații. Pacienții care ajung la noi spun că nu se simt bine, că au transpirații, că au insomnii, nu dorm noaptea, prezintă oboseală, care apare la fiecare pacient, sau apare o tulburare de vedere și atunci se sperie. Dacă nu sunt alarmați nu vin și când vin, vin în stadiu avansat”, a continuat medicul.

Screening obligatoriu pentru populație peste 45 de ani

Testarea glicemiei se va face zilnic, în perioada 25-29 noiembrie, între orele 8.00 – 11.00, la cabinetul de Diabetologie de la Poli 2. Persoanele interesate sunt rugate să nu mănânce înainte de a se prezenta la testare sau să nu fi consumat nimic măcar cu două ore înainte de testare.

”Se va face testarea glicemiei la cei care vin și acolo unde este cazul vom face consiliere, vom stabili ce avem de făcut. Dacă vor fi depistați cu glicemii mari îi așteptăm să vină să fie consultați și tratați, iar dacă nu vin la noi măcar să se adreseze undeva, să fie luați în evidență pentru a fi tratați. Peste vârsta de 45 de ani este obligatoriu ca toată lumea să facă un screening al diabetului. Însă nu doar pacienții din această grupă de vârstă trebuie să se testeze, ci și cei mai tineri care prezintă factori de risc: obezitate, diabet în familie, hipertensiune, sunt tratați pentru dislipidemie”, a precizat Dr. Bartha Rita.

Diabetul nu poate fi vindecat, dar dacă este depistat în stadiu incipient poate fi ținut sub control cu dietă adecvată și activitate fizică. ”Diabetul se poate controla foarte bine dacă pacientul este compliant, dacă ascultă. Am avut pacienți care au venit cu glicata foarte mare și care m-au ascultat, iar peste 3 luni eram în ținte, era totul bine. Am reușit chiar să scoatem, acolo unde era cazul, insulina, sau să rămânem numai pe tablete. Depinde mult de pacient, dacă este de acord să facă o schimbare, să aibă grijă ce mănâncă, să facă mișcare, trebuie să fie atent mereu, să fie conștient că are diabet”, a adăugat medicul specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.

Arina TOTH