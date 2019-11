Adi și RamonaTorpan, vot cu drag de România

Share



În urmă cu două săptămâni Ramona și Adi Torpan au votat la secția de vot din Sölvesborg, Suedia, în sediul Consulatul Onorific al României. La două săptămâni distanță, cei doi au revenit la secția de vot, de această data în Franța, la Secția de votare nr 142 din Bordeaux. „Astăzi ne-am făcut în așa fel programul încât sa ajungem și la secția de votare nr 142 din Bordeaux. Dacă în urmă cu două săptămâni am mers la vot entuziaști și cu speranța cât toată diaspora de mare, azi am mers să alegem între un manechin și un arlechin! Oare nu mai sunt politicieni de valoare în toată țara asta, patrioți care sa fie conduși de ardoarea de a dezvolta, de a întregi, de a duce poporul și țara pe culmi mărețe ? Mă trezesc în fiecare dimineață cu dor de tine, Românie. Da, de tine! Cu tine în gând și-n suflet, râd și plâng. Iubirea mea te însoțeste mereu. Poate, cândva, ma vei primi iar in brațele tale. Eu te iubesc! Tu?”, a scris Adi Torpan pe pagina sa de Facebook.