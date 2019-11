Delicii de ciocolată la Local Farmers’ Market

Share



Unul dintre expozanții de la ediția din luna noiembrie a Local Farmers’ Market a fost Sándor Szilvester, reprezentând firma Berri. Acesta a participat cu ciocolată de calitate de diverse tipuri făcută de mână.

Manufactură în Ciumani, Harghita

„Ciocolata e făcută în Ciumani, județul Harghita”, a explicat Sándor Szilvester.

„Am o manufactură mică, unde fac produsele, încă din 2013. Prima dată când le-am pus în vânzare însă a fost doar în 2016. Am văzut ideea în Marea Britanie, unde am vizitat un magazin care producea ciocolată albă. Mi-a plăcut foarte mult ideea, așa că am început să învăț cum se face. Am studiat procesul și în Ungaria și Franța, iar apoi am început să produc și singur”, a declarat producătorul, pentru cotidianul Zi de Zi.

Diverse tipuri de ciocolată artizanală

Producătorul are în portofoliu o gamă diversă de ciocolată, printre care se numără și ciocolata albă, neagră, cu fructe, albă cu fructe, neagră cu fructe, ciocolată cu cafea, cu mentă, cu roiniță, cu lavandă, cu ștevie. Acestea pot fi găsite sub diverse forme.

„Fac oameni de zăpadă, pantofi, mingi de fotbal, și multe alte forme. Mi-ar plăcea să fac și praline cu diverse umpluturi pe viitor, dar încă nu am pus spre vânzare”, a povestit Sándor Szilvester.

Produse personalizate

Berri oferă spre vânzare și produse personalizate din ciocolată, pentru zile de naștere, zile onomastice, evenimente pentru companii, conferințe, și altele. Sándor Szilvester se ocupă și de servicii pentru nuntă, mai exact de candy bar și de cadouri din ciocolată pentru invitați.

