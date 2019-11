Târgu-Mureș: Se organizează ”Revelionul Persoanelor Vârstnice”!

Share



Conducerea Primăriei municipiului Târgu-Mureș în parteneriat cu asociațiile de pensionari va organiza anul acesta două zile la rând ”Revelionul Persoanelor Vârstnice”, la Casa de Oaspeți a Primăriei din Complexul de Agrement și Sport ”Weekend” și la Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”, în zilele de 30 și 31 decembrie.

Așadar, toți pensionarii cu domiciliul sau reședința în Târgu-Mureş sunt invitaţi să se înscrie la sediul Uniunii Generale a Pensionarilor din România – Filiala Mureş, etajul 1, precum şi la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor situate pe strada Bolyai nr. 36, începând de luni, 25 noiembrie, între orele 10.00 – 13.00.

La înscriere participanţii sunt rugaţi să prezinte: actul de identitate şi cuponul de pensie (original și copie). Taxa de participare este de 15 lei.

Conducerea Primăriei Târgu-Mureș precizează, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că ”în ciuda faptului că majoritatea consilierilor locali (UDMR +POL) a tăiat bugetul destinat organizării evenimentelor pentru persoanele vârstnice, Primăria Târgu-Mureș face eforturi mari pentru a-și onora în continuare promisiunile față de pensionari”.

Andreea GONDOR

N.R. Vineri, 22 noiembrie, Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș a remis următorul comunicat de presă:

”Serviciul Relaţii Interne şi Internaţionale doreşte să facă următoarele precizări privind apariţia pe un anumit site a unui articol cu titlul „Incredibil! Ce se întâmplă cu Revelionul pensionarilor….”

Nu este nimic „incredibil” în ceea ce privește Revelionul pensionarilor, eveniment organizat în ultimii zece ani la cererea celor care au trudit și au pus pe picioare orașul, contribuind la bunăstarea lui. În semn de preţuire, Primăria Târgu-Mureș oferă, în fiecare an, persoanelor vârstnice, posibilitatea de a petrece sfârșitul de an în pace și bucurie. Intrarea la Revelionul pensionarilor s-a făcut cu biletul achiziționat pe baza cuponului de pensie, costul biletului pentru pensionari în acest an, spre exemplu, fiind de 15 lei.

Materialul la care facem referire este unul denigrator și are menirea de a dezinforma cras cititorii, acest lucru fiind dovedit chiar și de faptul că sărbătoarea Revelionului se va desfăşura anul acesta timp de două zile şi nu într-o singură zi, ca în ceilalţi ani. Consilierii UDMR + POL care au tăiat bugetul ne-au determinat să organizăm Revelionul pensionarilor în 2 zile şi în 2 locuri, în loc să-l ţinem într-o singură şi într-un singur restaurant cu o capacitate mare de locuri.

Un asemenea material nu doar că discreditează o instituție, dar dovedește și disprețul pe care autorii anonimi îl au față de cei care, prin banii lor, în anii de muncă, le-au plătit asigurările sociale și de sănătate vreme de 50-60 de ani.”