Tudor Țipțeriu, al 30-lea votant la secția din Auckland, Noua Zeelandă

Prima secție de votare pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a fost deschisă în Auckland, Noua Zeelandă, în cursul zilei de vineri, ora 1 noaptea la noi, echivalentul orei 12 în Noua Zeelandă. Printre cei care și-au exercitat dreptul de vot la Secția de votare nr, 17, amenajată la etajul 16 din cadrul ”Europe House”, în jurul orei locale 20, s-a numărat și reghineanul Tudor Țipțeriu, al 30-lea votant român din Noua Zeelandă, însoțit de soția sa Cristina. Tudor activează în domeniul vânzărilor din industria mobilei, și nu ratează niciun prilej de a-și exercita dreptul de vot, indiferent de țara în care își desfășoară activitatea, în speță Noua Zeelandă, unde se află deja de un an și 10 luni. „Ca un traveler ce se respectă, peste tot unde am fost am considerat că este un drept și o obligație să particip la vot, indiferent că am fost în țări precum Elveția, Serbia, Anglia, Emiratele Arabe, și acum Noua Zeelandă. Nu am mers singur la vot, alături a fost și soția mea Cristina, iar fata mea Sonia face parte din comisia de votare, o persoană extrem de activă și responsabilă în ceea ce face, lucru de care sunt extrem de mândru.”, a declarat pentru Zi de Zi, Tudor Țipțeriu.

Motivația votului

”Cu ce gânduri am votat ? În primul rând, vorba cântecului, pentru că vreau o țară ca afară. Cred că foarte important pentru România este să continue parcursul european, să-și întărească poziția în Europa, fapt pentru care am votat pentru un președinte care respectă aceste valori europene”, spune Tudor Țipțeriu.

„Românıii trebuie sa înțeleagă importanța votului și să dea dovadă de spirit civic”

De la antipozi, Tudor adresează un îndemn tuturor românilor să meargă la vot. ”Important este ca lumea să participe la vot, pe care îl consider o datorie și o obligație. Cu atât mai mult acum, românii trebuie să înțeleagă importanța votului și să dea dovadă de spirit civic. Să nu se lase prostiți și manipulați de zvonuri și de fel de fel fake news, ci să meargă să își exercite acest drept democratic!”, a subliniat Tudor Țipțeriu.