Vaccinarea, importantă pentru sănătatea copilului

Avantajele vaccinării sunt mult mai mari decât reacțiile adverse, susțin specialiștii. Frica părinților de aceste reacții adverse și refuzul vaccinării copilului au condus în ultimii ani la o creștere a numărului de cazuri de afecțiuni care au fost eradicate și care au reapărut. Medicii recomandă părinților să se informeze despre beneficiile vaccinurilor din surse credibile.

Tratament eficace

Beneficiile vaccinării au fost demonstrate de-a lungul timpului prin eradicarea unor boli infecțioase. În cazul bolilor prevenibile prin vaccinare, actul vaccinal este singurul tratament eficace cunoscut, protejând atât individul cât și comunitatea.

Odată cu venirea sezonului rece se înmulțesc și cazurile de gripă care afectează nu doar populația adultă ci și copiii, iar cazurile de gripă pot fi prevenite prin vaccinarea antigripală.

”Foarte multe mămici întreabă dacă este bine să vaccinăm sau când trebuie să vaccinăm. Este bine să vaccinăm, mai ales copiii care sunt în colectivități, copiii de creșă. Virozele, infecțiile sunt cele mai frecvente la vârste mici. Noi, pediatrii, le spunem părinților că până la vârsta de 5-6 ani este ”voie” să facă un copil între 8-10 viroze ușoare pe an. Ce înseamnă asta? Ne ducem la medic, dar nu neapărat ne internăm. Adică putem trata cu simptomatice-cu ceaiuri, ibuprofen, sirop pe bază de plante. Acestea sunt tot viroze care este normal să trecem toți prin ele. Gripa și anumite tulpini de virus gripal aduc copilul în spital, și nu pe oricine aduce în spital o infecție cu gripă, ci de obicei copiii cu imunodeficiențe severe, cu limfoame, leucemii, copii care se nasc cu imunodeficiențe”, a precizat Dr. Alina Grama, medic primar pediatru în cadrul Clinicii de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș în prezentarea sa din cadrul evenimentului organizat pentru a marca Ziua Mondială a Diabetului la Târgu-Mureș, de către ASCOTID Mureș și Asociația Caritabilă ”Claudia Carmen Pescar”.

După vaccin imunitatea organismului este mai scăzută

Lipsa de informații exacte determină părinții să fie reticenți când vine vorba de vaccinarea copilului, motiv pentru care medicul pediatru a recomandat părinților să se documenteze despre vaccinuri de pe site-uri specializate, unde există o bună documentare.

”Avantajele vaccinării sunt mult mai multe decât reacțiile adverse. Cele mai frecvente reacții adverse pe care noi le vedem în cabinete sunt febra, durerea locală, iritabilitatea, copilul plânge probabil îl doare locul injecției, care dispar în 24-48 de ore. (…) Sunt situații în care se merge la medicul de familie care spune da, pot să-i dau copilului vaccinul, este sănătos, nu are nimic. Se dă vaccinul și după 4 zile copilul este bolnav, poate fi o coincidență ca acest copil să fie în incubația unei viroze. Ce înseamnă incubație? Că am luat virusul și doar peste două zile încep simptomele. Este o coincidență că atunci când s-a dat vaccinul nu avea niciun simptom. După orice vaccin vreau să știți că organismul luptă să creeze niște anticorpi. Ce înseamnă un vaccin, de fapt? Este un virus viu, atenuat, care se introduce în corp și care obligă organismul să creeze niște anticorpi. Se poate întâmpla ca în această perioadă, după vaccin, o săptămână, două, trei, imunitatea să fie puțin mai scăzută și copilul să se îmbolnăvească, să ia din colectivitate un virus. Nu are nici o legătură cu vaccinul, scade imunitatea, este ma sensibil și a luat de la colegul de grădiniță un virus banal. Nu înseamnă că s-a îmbolnăvit cu virusul din vaccin. Trebuie avut grijă întotdeauna: după vaccin imunitatea scade puțin, este bine să ne hrănim sănătos”, a explicat Dr. Alina Grama.

Medicul a adus aminte că lipsa vaccinării împotriva rujeolei a condus la apariția a mii de cazuri de rujeolă, existând chiar și decese.

Arina TOTH