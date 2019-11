”The Wall”, cadoul de Moș Nicolae oferit de Speak Floyd

Share



Iubitorii muzicii adevărate au parte de un frumos cadou de Moș Nicolae oferit de Dudu Isabel-vocal, percuție, Sandy Deac- clape, voce, acoustic & electric guitars, Kovacs ”Kovi” Laszlo – electric & acoustic guitars, Răzvan Rotiș – tobe si percuție, Tudor Pop – bass, Edi Raita – clape și Gențiana – lead & backing vocals. Este vorba de trupa clujeană Speak Floyd care va bifa un nou concert special în Jazz and Blues Club din Tîrgu Mureș. Concertul va fi exact în seara în care cei cuminți se bucură de cadoul lui Moș Nicolae, mai exact pe 5 decembrie, ora 20:00 în Jazz & Blues Club, prilej cu care, iubitorii muzicii legendarilor Pink Floyd vor avea parte de un regal muzical, și anume întreg albumul „The Wall” de la a cărui apariție se împlinesc 40 de ani.

Povestea Speak Floyd

Speak Floyd este un grup rock format din pasionați ai muzicii legendarei formații britanice de muzică progresivă Pink Floyd și care interpretează exclusiv piese ale acestei trupe. Ca orice tribute-band, Speak Floyd încearcă să reproducă cât mai fidel nu doar muzica,ci și o stare de spirit care a marcat numeroase generații. Dată fiind pasiunea pentru muzica Pink Floyd, un grup de muzicieni din Transilvania se hotărăsc în ianuarie 2010 să pună bazele acestui proiect. În scurtă vreme, au stabilit un repertoriu care să cuprindă piese de pe cele mai reprezentative albume Pink Floyd.

“Welcome to the Machine Tour”, “The Dark Side of the Moon” and “The Wall”

Pe parcursul anilor, Speak Floyd au abordat maniera de “concert concept” în care și-au propus să interpreteze albumele de referință ale Pink Floyd exact la modul cum există în original. Astfel, în 2016 are loc prezentarea “Welcome to the Machine Tour” – replica fidelă a albumului “Wish you were here”, concert înregistrat de TVR Cluj și intens promovat. Apoi, pe 1 Martie 2018 ,exact la 45 de ani de la lansarea albumului “The Dark Side of the Moon”, Speak Floyd lansează proiectul omonim. Deoarece pe 30 noiembrie 2019 se împlinesc 40 de ani de la lansarea dublului album “The Wall”, Speak Floyd propun același concept ,exact ca în original și vor lansa acest show aniversar. O muncă extrem de complexă și de ambițioasă ,un proiect foarte greu dar și foarte frumos. Pe parcursul celor aproximativ 2 ore de spectacol vor rula proiecșii produse special de către artistul clujean Călin Chiorean care este și cel care a creat visual ID și brandingul Speak Floyd.