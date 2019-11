Borbely Laszlo: ”Am votat pentru o Românie mai sustenabilă”

Share



Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, Borbély László, a votat în jurul orei 12.00, în secția de votare nr. 3 din incinta Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș.

”Nu întâmplător aș dori o Românie mai sustenabilă, mai durabilă, pentru că chiar cu asta mă ocup de doi ani de zile, la un departament în cadrul Guvernului. Noi, din punctul nostru de vedere, mergem înainte și chiar am reușit să arătăm că România poate fi centrul regional în zona aceasta de Agenda 2030. În legătură cu votul, sincer eu am votat pentru a avea o Românie mai sustenabilă, nu intru în detalii, sper ca oricare din cei doi candidați va ieși să înțeleagă acest lucru. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, trebuie să privim mai pozitiv lucrurile, să vedem ce este bun în noi și nu ceea ce este rău. Ar trebui să avem mai puțină ură, mai puțină dezbinare. Tot spunem asta de 30 de ani, dar deocamdată, din păcate, văd că mai avem de lucru aici. Cred în această schimbare de mentalitate, de aceea m-am apucat de această zonă de dezvoltare durabilă și consider că am pornit o mișcare la nivelul societății. Și dacă vor înțelege, mai ales politicienii, cei care conduc statul că ar trebui să ne ascultăm unii pe alții, să discutăm unii cu alții, să încercăm să găsim acele puncte care ne leagă și nu care ne despart, atunci vom avea cinci ani, indiferent de cine va fi președinte, o țară cum sunt alte țări care nu cunosc foarte mult despre președintele țării, dar lucrurile funcționează”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Borbély László, care a venit la vot însoțit de soția sa, Melinda.



În cei doi ani de activitate în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, fostul ministru al Mediului din perioada 2019-2012 a colaborat cu nu mai puțin de patru premieri. În acest sens, Borbély László a subliniat colaborarea bună avută cu șefii Executivului în demersul înființării unui sistem interinstituțional pentru implementarea noii Strategii de dezvoltare durabilă.

”Și pe mine m-a surprins în mod plăcut, nu ne-am creat probleme cu niciunul dintre premieri ci, dimpotrivă, ne-au dat ”undă verde”. Noi avem acest departament, avem o nouă Strategie de dezvoltare durabilă, și până la sfârșitul anului viitor vom crea un sistem interinstituțional care să asigure politicienilor analize de impact, studii care să ducă la decizii și mai înțelepte în ceea ce privește deciziile mari ale societății. Din punctul meu de vedere chiar pot să spun că într-adevăr și cu actualul Guvern am certitudinea că nu numai că vom colabora, ci vom putea merge mai departe pe acest drum al dezvoltării sustenabile. Sunt din fire optimist, haideți să vedem cum putem face mai mult”, a subliniat Borbély László.

