Ciprian Belean (PNL), vot în companie selectă, la Roma

Share



Liberalul Ciprian Belean, consilier local în Consiliul Local al comunei Rîciu, și-a exprimat dreptul la vot tocmai în capitala Italiei, Roma, alături de Adrian Oros, ministrul Agriculturii, și Cornel Cătoi, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca.

”Votul este esența democrației. Am votat azi la Ambasada României din Roma alături de ministrul Agriculturii, profesorul Adrian Oros, și de rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, profesorul Cornel Cătoi. Am mers la urne pentru a vota o Românie europeană, prosperă și normală. Am avut plăcerea să mă întâlnesc cu liderul PNL Italia, domnul Valentin Făgărășianu. Lui și românilor din Italia le-am transmis că avem șansa să construim o Românie decentă, democratică și liberă. Le-am spus că îi așteptăm acasă pe toți cei care au fost nevoiți să plece din țară în căutarea unui trai mai bun”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Ciprian Belean.

(Redacția)