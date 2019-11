Corneliu Florin Buicu (PSD), vot ”cu inima pentru români și pentru România”

Share



Președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, social-democratul Corneliu Florin Buicu, și-a exprimat dreptul la vot la puțin timp după ora 7.00, în incinta secției de votare nr. 50 de la Școala Gimnazială ”Romulus Guga” din Târgu-Mureș.

”Am încercat să fiu primul la vot, dar nu am reușit. Am fost al patrulea în secția de votare și mă bucură faptul că lumea participă la vot. E un drept și o obligație, avem șansa ca o dată la cinci ani să schimbăm președintele și trebuie să facem asta. Am votat pentru un președinte care să cultive unitatea, bunăvoința și nu ura și vrajba, am votat pentru un președinte care să fie un președinte al tuturor românilor și nu numai al susținătorilor lui, am votat cu inima pentru români și pentru România”, a declarat dr. Corneliu Florin Buicu.

Alex TOTH