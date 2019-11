De ce sa cumperi un set de mobila pentru camera de zi?

Share



Nevoile fiecaruia dintre noi se schimba periodic, chiar si cele care tin de aspectul locuintei in care traim. Tocmai de aceea exista o gama larga de piese de mobilier si decoratiuni dintre care poti alege, asa incat sa obtii in locuinta spatii noi, moderne si in trend. Camera de zi este o incapere impartasita cu familia si prietenii. Din acest motiv, trebuie sa faca o insemnatate cand vine vorba de confort si stil. Durabilitatea este esentiala, nu doar pentru este utilizata zilnic, ci si datorita costurilor. Fie ca ai in plan o schema de living pe care sa o construiesti de la zero, fie ca vrei doar sa aduci cateva imbunatatiri, in acest articol vei gasi modele de seturi de camere de zi , care sa te inspire.

Inainte de toate, trebuie sa te gandesti la obiectele pe care ti le doresti in camera de zi. Fiind un loc destinat tuturor membrilor din familie, cu siguranta iti doresti o incapere cu de toate … o canapea confortabila, fotolii, o masuta pentru cafea, dar si un mobilier foarte bine compartimentat, care sa iti permita sa depozitezi din lucruri, dar si sa ai spatiu pentru electronice (televizor, console de jocuri, si alte dispozitive). Seturile de living marca Naturlich sunt ideale pentru aceste nevoi. Nu doar ca sunt disponibile intr-o varietate de culori, forme si modele, ci permit si depozitarea tuturor lucrurilor pe care le pastrezi in camera de zi. Spre exemplu, colectia Commo este un set de mobilier pentru sufragerie modern datorita designului deschis. Optand pentru acest model vei obtine o atmosfera primitoare si placuta in camera de zi.

Colectia Commo

Sursa foto: https://www.naturlich.ro/camere-de-zi/colectii-camere-de-zi.html

Daca iti doresti o camera de zi in stil vintage, colectia Kashmir este ideala pentru locuinta ta. Avand un compartiment cu vitrina, acesta poate gazdui obiecte din portelan, ornamente sau fotografii inportante. Sertarele ofera spatiu suficient pentru depozitare, iar imitatia de fibra din lemn masiv ofera un stil aparte. Televizorul il poti monta fie direct pe comoda, fie suspendat deasupra acesteia.

Colectia Kashmir

Sursa foto: https://www.naturlich.ro/camere-de-zi/colectii-camere-de-zi.html

Dintre seturile de living marca Naturlich face parte si colectia Attention. Aceasta imbina atat stilul modern, cat si cel clasic. Culorile alese si designul sunt inspirate din cele mai actuale tendinte, in vreme ce vitrinele din sticla sunt provenite din vremurile apuse. Cu toate acestea, combinatia este una deosebita, fiind un set de camera de zi care se potriveste de minune in orice locuinta.

Colectia Attention

Sursa foto: https://www.naturlich.ro/camere-de-zi/colectii-camere-de-zi.html

Naturlich ofera o gama variata de seturi de camere de zi, piesele putand fi achizitionate nu doar impreuna, ci si separat. Astfel, ai posibilitatea sa optezi doar pentru elementele de interes, in functie de spatiul disponibil din sufrageria ta. Recomandarea noastra este sa alegi piesele din aceeasi colectie, asa incat sa obtii un spatiu frumos amenajat, liniar si elegant. In magazinul de mobila online Naturlich regasesti toate colectiile, iar tu poti astfel sa o alegi pe cea potrivita nevoilor si dorintelor tale. In plus, blogul lor este o sursa de inspiratie nu doar pentru camera de zi, ci pentru intreaga locuinta.