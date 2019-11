Share



După două înfrâgeri la scor suferite în deplasare, 1-9 la Carmen București și 0-4 la Vasas Femina 2 Odorheiu Secuiesc, formația Ladies Târgu Mureș a obținut primul punct în deplasare în seria 1 a ligii secunde de fotbal. Mureșencele au remizat, 1-1 în partida susținută în etapa a VI-a la Atletic Onix Râmnicu Sărat, după ce la pauză conducea cu 1-0. Ladies ocupă locul 5 (din 7), cu 4 puncte, după ce mai obținuse o victorie, 3-2 pe teren propriu cu CN Nicu Gane Fălticeni, are amânată partida cu Vulpițele Galbene Roman și mai are de susținut un joc pe teren propriu, cu uultima clasată, Navobi Iași. A doua echipă mureșeană din eșalonul doi, CSM Târgu Mureș a stat în această etapă și mai are de susținut în ultima etapă din tur jocul pentru primul loc din seria 2, la Banat Girls Reșița.