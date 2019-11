112 Coffee & Co. și mai aproape de studenții din Târgu-Mureș

Share



La mai bine de un an distanță de la inaugurarea primei cafenele speciality coffee din Târgu-Mureș, a venit timpul să se deschidă și ce-a de-a doua, tot sub marca 112 Coffee & Co.

Echipa 112 Coffee & Co. a decis să aducă cafeaua de specialitate și mai aproape de studenți, într-o manieră constantă, nu doar cu ocazia anumitelor evenimente studențești organizate în oraș.

Așadar, 112 Coffee & Co. în parteneriat cu Aliat-Mercedes Benz au deschis porțile unei noi locații, mai precis un bar de cafea, în clădirea Salus per Aquam din incinta UMFST.

Coproprietarul cafenelei, Istvan Zsigmond, susține că ”112 Coffeebar le oferă o experiență unică, la standarde europene, cu mâncare modernă și produse de patiserie proaspete, respectiv o cafea high-end, complet diferită de băuturile din obișnuitele automate de pe hol”.

Atât studenții cât și cei care profită de serviciile piscinei, sunt așteptați în noua locație de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 38, de luni până vineri între orele 7.30 și 20.00.

Andreea GONDOR