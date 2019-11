75 de kilograme de capace strânse de elevi ai Școlii Gimnaziale “Georghe Coșbuc”

Share



Urci scările în liniște. E aproape pauză. Pe coridor auzi vocea învățătoarelor și cea a elevilor răspunzând în unison. Intri, elevii te salută, iar învățătoarele te primesc zâmbind cald. Afli apoi despre entuziasmul micuților lor elevi, despre pasiunea cu care au strâns zeci de kilograme de capace, unele aruncate, altele primite de la părinți sau prieteni. Și după ce predau capacele, acestea vor ajunge la reciclat, unde se vor transforma în bani destinați ajutorării copiilor grav bolnavi sau săraci.

Învățătoare, părinți și elevi cu entuziasm și dorința de a ajuta

Acțiunea, coordonată de Molnár-Kovács Emese, învățătoarea clasei a II-a C, a inclus în acest an și clasa I-a C, cu învățătoarea Trif Anna Izabella.

Cele două clase au reușit să strângă împreună 75 de kilograme de capace. Acestea au fost predate luni, 18 noiembrie, la un punct de colectare din Târgu-Mureș.

„Această cantitate de capace a fost adunat de părinții și elevii voluntari din cele două clase, să ajute astfel copii bolnavi de cancer, prin donarea sumei de bani obținută în urma reciclării”, a explicat învățătoarea Molnár-Kovács Emese.

„Am adunat cele mai multe capace cu ajutorul bunicului meu. L-am ajutat pe el, culegând chiar și capacele care erau aruncate pe stradă sau pe terenul de joacă. Așa am curățat și mediul înconjurător. Bunicul meu ajută tot timpul oamenii nevoiași, și ei i-au adus drept mulțumire capace pentru ajutorul dat. Așa am putut aduna atât de mult. Am fost foarte bucuroasă să ajut și eu”, a spus Andrea Eva Oltean din clasa a II-a C, cea care a strâns cele mai multe capace, și anume 21 de kilograme, împreună cu familia sa.

Activitatea s-a desfășurat sub forma unui concurs care s-a încheiat în data de 18 noiembrie. Concursul s-a adresat grădinițelor și elevilor de ciclu primar. Pentru păstrarea unei liste clare a participanților, fiecare donație a trebuit să fie însoțită de numele școlii, grupa sau clasa, numele învățătoarei, numărul copiilor, localitatea și adresa. Primele trei locuri vor fi răsplătite cu cadouri, dar în final toți participanții vor primi o diplomă de participare. Asociația mai organizează și un concurs dedicat elevilor de ciclu gimnazial, intitulat „Capace magice,” unde elevii vor realiza creații pe tema „Să fim atenți la nevoile semenilor noștri”. Înscrierile s-au terminat pe data de 30 septembrie, iar lucrările se pot trimite între 18 și 30 noiembrie, precizând de asemenea toate informațiile relevante ale clasei participante.

Inițiativă cu potențial de dezvoltare națională

Acest eveniment a fost organizat în cadrul unui amplu efort al Asociației „LAB Életmentő Kupakok (Capace Salvatoare)” fondată de Bács Emese în 2017, după o serie de acțiuni caritabile de succes, organizate încă din 2015. Sediul Asociației este în Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

În afară de cele din Covasna și din Târgu-Mureș, Asociația are deja puncte de colectare în Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc, Cluj Napoca și Brașov.

După cum a explicat Kis Anna Zsuzsanna, voluntară a Asociației pe Târgu-Mureș, “ceea ce unii ar arunca pur și simplu la coșul de gunoi, devine pentru cei implicați în această acțiune o modalitate de ajutor”, de a le oferi copiilor, o șansă reală să contribuie la ajutorarea celor mai puțin norocoși.

Și astfel, capacele de plastic pot aduce speranță și bucurie!

Sonia ANDRAȘ