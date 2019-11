B-Unicii au votat cu mult entuziasm

Share



B-Unicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Târgu-Mureș, au fost și ei ”prezenți” în ziua votului. Duminică, 24 decembrie, când ne-am ales președintele pentru următorii 5 ani, prezența la urne a fost de 43,88% potrivit datelor furnizate de către Biroul Electoral Central. Din totalul de 209.361 de votanți, 1.635 dintre aceștia au votat cu ajutorul urnei mobile pusă la dispoziție, la acest număr se alătură și B-Unicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice, unde 57 de persoane au votat ”ca să fie mai bine”

Cu puțin înainte de ora prânzului, după ce a ajuns urna mobilă, B-Unicii s-au înghesuit pe hol și în sală ca să fie siguri că ajung cu toții să pună ștampila pe alesul lor. Încetișor, toți au reușit să voteze și să se implice în viitorul nostru, după care au ieșit din sală așteptând nerăbdători rezultatele, atunci am reușit să stăm de vorbă cu câțiva B-Unici pentru a afla importanța acestei zile.

Ne-a emoționat bunicuța de 90 de ani care a vrut să voteze ”pentru viitorul tinerilor”, cum a susținut ea. Tot pe pagina web a Biroului Electoral Central, în secțiunea ”statistici” vedem numărul îngrijorător de scăzut al tinerilor care au votat, din păcate, puțin peste 17.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani s-au prezentat la urne.

Chiar în ziua votului, mulți tineri susțiuneau că nu votează pentru că ”oricum nu se schimbă nimic” sau ”nu sunt eu cu politica” ei bine, B-Unicii de la Căminul pentru persoane Vârstnice și în special bunica de 90 de ani care nu a uitat pentru ce luptă, ar trebui să fie un exemplu pentru orice cetățean care alege să nu meargă la vot.

Am revenit cu acceași întrebare la un bunicuț mai tânăr de data aceasta dar, cum era de asteptat, și acest răspuns a fost unul de milioane, el ne-a spus că ”votăm pentru viitorul nostru, să nu aleagă alții în locul meu”.

În puține cuvinte, B-Unicii de la Cămin au reușit să surpindă esența votului și importanța pe care acesta îl are.

Andreea GONDOR