FOTO: Placheta Teleki Domokos, dezvelită la Școala Gimnazială din Gornești

Manifestările organizate cu prilejul aniversării celor 700 de ani de la prima atestare documentară a localității Gornești au culminat marți, 26 noiembrie, cu dezvelirea unei plăci memoriale pe frontispiciul școlii gimnaziale din localitate dedicate părintelui spiritual al școlii, contele Teleki Domokos. „700 de ani reprezintă o perioadă de timp imensă, iar în timpul scurs de la prima pomenire înregistrată în actele cancelariei regelui maghiar Carol Robert de Anjou, au fost războaie, au fost răscoale, epidemii, descoperiri geografice, revoluții, descoperiri ștințifice, călătorii spațiale. Aproximativ o jumătate din această perioadă, comunitatea gorneștiană a trait-o strâns legată de numele uneia dintre cele mai importante familii nobiliare ale Transilvaniei, familia Teleki. În cadrul numeroasei familii Teleki, se găsesc foarte mulți oameni celebrii, politicieni, savanți, revoluționari, publiciști, istorici, dar și cei la care toate aceste preocupări se întruchipau într-o singură persoană, așa cum este contele Teleki Domokos. Memoria sa este vie în sufletul gorneștenilor, fapt pentru care școala gimnazială din comună poartă numele ilustrului înaintaș începând cu 2012. În anul sărbătorii celor 700 de ani de atestare documentară a Gorneștiului, dedicăm această compoziție din bronz celui prin care, prin calitățile lui umane, ne este mentor și călăuză spirituală în aceste vremuri deloc ușoare”, a precizat prof. Antal Levente M., directorul Școlii Gimnaziale din Gornești.

Întemeietorul școlii din Gornești

Despre personalitatea contelui Teleki Domokos a vorbit celor prezenți profesorul de istorie Diamantstein György. „De ce o plachetă memorială Teleki Domokos ? Pentru că el a fost întemeietorul școlii din Gornești în anul 1862, care se află în curtea școlii noi de azi, pentru că el este cel care donat trei iugăre de pământ pentru întreținerea școlii, pentru că ceea ce este scris ca și motto pe școala veche, „Prin popor, pentru popor” nu au fost cuvinte fără conținut. Nu în ultimul rând, Teleki Domokos a fost cel care a ajutat profesorii Colegiului Reformat din Tîrgu Mureș și cel care a oferit o bursa unui tânăr din cadrul protopopiatului Gurghiu care studia la Cluj”, a precizat Diamantstein György. Dezvelirea plachetei Teleki Domokos a fost făcută de către trei elevi ai școlii din Gornești, un roman, maghiar și un rom, îmbrăcați în costum popular, după care a urmat sfințirea plachetei comemorative de către preotul reformat Veress Róbert și preotul ortodox Mircea Ungur.

Moștenirea lăsată de contele Teleki Domokos

Printre cei care au susținut alocuțiuni s-au numărat Teleki Tibor, stră-strănepotul contelui Teleki Domokos, Gazsi Ştefan Eduard, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Kolcsár Berekméri Gyöngyvérr, director adjunct al Școlii Gimnaziale „Teleki Domokos” din Gornești, precum și Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești. „Este momentul de închidere al unui an extrem de important pentru comuna noastră reprezentat de cei 700 de ani de la prima atestare documentară a Gorneștiului. Am încercat, și în mare parte am reușit să cinstim cum se cuvine această sărbătoare a celor 7 secole de istorie a Gorneștiului. Pentru Gornești, familia Teleki a fost o busolă a timpului, atât în vremurile cele vechi, cât și cele ale prezentului, dar mai ales a celor care vor veni. Putem să mulțumim familiei Teleki, cea care ne-a lăsat moștenire o cultură și o educație a acestei zone. Prin această placă memorial închidem în triunghi reprezentativ pentru Gornești, Educația, Cultura și Credința, moșteniri lăsate nouă de familia Teleki”, a spus primarul Kolcsár Gyula.

Opera artistului plastic Barothi Ádám

Placheta dezvelită la Gornești aparține sculptorului Barothi Ádám, unul dintre cei mai reprezentativi artiști plastici reghineni. „Am lucrat la realizarea acestei lucrări aproximativ trei luni de zile. La început a trebuit să mă familiarizez cu persoana contelui Teleki Domokos, pe baza unei fotografii. Mă bucur nespus de mult că eu am fost ales să realizez această plachetă din bronz, dar fiind faptul că Teleki Domokos a fost o personalitate marcantă a Transilvaniei , nu doar a zonei Gorneștiului”, a subliniat Barothi Ádám.