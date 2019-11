Sub coș, fără răgaz

Etapa a VI-a a Ligii Naționale de Baschet Feminin programează în seria Vest întâlnirea dintre ACS KSE Târgu Secuiesc și BC Sirius-CS Mureșul Târgu Mureș. Partida este prima din returul primei faze a campionatului și va avea loc sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Târgu Secuiesc. Formația covăsneană se află pe locul 2 în seria de 6 echipe, cu 4 victorii, în timp ce mureșencele, aflate pe penultimul loc vin după o primă victorie, obținută în etapa precedentă la Oradea, 64-46 cu formația locală CSU Rookies. Partida disputată la Târgu Mureș în tur s-a încheiat cu victoria covăsnencelor, care s-au impus cu 80-43, după o evoluție dezamăgitoare a gazdelor. Până la sfârșitul acestui an în campionatul feminin se mai dispută alte trei etape, urmând ca ultima etapă a primei faze să aibă loc la începutul lunii ianuarie, când mureșencele vor susține al doilea joc cu formația din Oradea. Până la acel meci BC Sirius mai are de susținut pe teren propriu partidele cu FCC Baschet Arad, în 5 decembrie, cu Universitate Cluj, în 14 decembrie, apoi în deplasare, la CSM Satu Mare, în 21 decembrie.