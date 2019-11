FOTO: A început o „Poveste de Crăciun” la Luduș!

Share



În prezența unui număr surprinzător de mare de spectatori, având în vedere ploaia rece care cădea în Piața Mare a orașului Luduș, primarul Cristian Moldovan, a rostit cuvântul de deschidere a evenimentelor manifestării „Poveste de Crăciun”.

În ziua de vineri, de la ora 17.00, conform proiectului toate obiectivele planificate au fost realizate: cele 12 căsuțe cu produse alimentare și podoabe de Crăciun, unitățile de alimentație publică, ornamentele luminoase și patinoarul artificial, acum într-o „haină” nouă, dar încă inutilizabil.

Fiind în prima zi de program așteptăm în zilele următoare, până la 26 decembrie și temperaturile negative care ajută la formarea gheții. După alocuțiunea rostită de primar, părintele protopop Lucian Voșloban a făcut o prezentare documentată a Dioramei cu Nașterea Domnului, instalată în piață.

În zilele următoare, vor evolua în fața spectatorilor Grupuri folclorice din Transilvania, Bucovina, Maramureș, Banat, Crișana și soliști îndrăgiți de muzică populară. Elevii sunt reprezentați de grupuri de colindători de la cele două școli gimnaziale din oraș, alături de ei fiind și micii colindători de la Grădinița „Căsuța Fermecată”.

Firmele din oraș sunt invitate să ofere momente plăcute angajaților și copiilor lor în cadrul feeric al Pieței Mari. Organizatorii, Primăria orașului Luduș și firma Best Even Team & Impresario din Cluj-Napoca pregătesc și alte surprize pentru acest sfârșit de an.

Ioan A. BORGOVAN