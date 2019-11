Doar victime! CSM, lasă-ne!

Share



Ultima „victimă” a gestionării CSM Târgu Mureș, echipa de fotbal feminin. Fostă campioană, cu mai multe titluri de vicecampionă, de două ori câștigătoare a Cupei României și finalistă în alte ediții, aceeași echipă a antrenorului Seches Carol, trecută prin toate cluburile (City us, FCM, ASA), a pornit în ediția trecută din Liga III, conform regulamentelor. A fost prima participantă a României în competiția continentală Champions League. Pornită de jos cu o echipă în care cu greu au mai fost păstrate câteva fete pasionate de fotbal, a câștigat seria din Liga III și a promovat în Liga II. La încheierea turului în seria 2 a ligii secunde, mureșencele care joacă doar din pasiune, au remizat în ultima etapă din tur, 0-0 pe terenul echipei Banat Girls Reșița. Bănățencele aveau 2 puncte avantaj înaintea încheierii turului și cu acest rezultat soarta câștigătoarei urma a fi decisă în retur. Tot efortul mureșencelor pare a fi zadarnic în urma deciziei FRF, în urma căreia „CSM Târgu Mureş a fost sancţionată cu 6 puncte penalizare prin decizia Comisiei de Disciplină şi Etică din 27.11.2019”. Este vorba despre restanțe salariale față de fostele jucătoare. În urma acestei decizii, CSM coboară pe locul 4, cu doar 5 puncte, la 8 de primul loc. Este greu de crezut că fetele care jucau din pasiune pentru fotbal să mai fie convinse să se prezinte pentru returul care nu le mai prezintă nicio perspectivă.

Mai rămânem cu….

Pornit cu surle și trâmbițe, Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș a făcut mai mult rău decât binele pe care pretindea că îl va face sportului mureșean. Cu majoritatea echipelor pornite din eșaloanele inferioare și promovate în cele superioare, CSM Târgu Mureș a pornit la drum în al doilea an de activitate la performanță doar cu secțiile care au acceptat să continue fără contracte, fără susținere. A dispărut echipa de polo, a revenit la CSU Medicina echipa de volei feminin, la BC Sirius cea de baschet feminin, e aproape desființată cea e futsal, încă cea mai titrată din România cu City us, echipa de handbal feminin mai evoluează deoarece munca de 10 ani a soților Mihaela și Claudiu Evi mai are un an pentru ca unele dintre talentele echipei să depășească vârsta junioratului. A mai rămas și baschetul masculin. Aici echipa a rămas cu câțiva juniori care s-au retras și ei și supraviețuiesc în Liga I, un fel de Divizia C, doar datorită sufletiștilor Szászgáspár Barnabás și George Trif, care au fost și cu echipa care în edițiile trecute susținea finale de campionat într-o Sala Sporturilor arhiplină.

Am uitat ceva? Da, mai sunt sportivii de la disciplinele care au mai puține competiții, organizate în alte localități. La cele de maximă audiență s-a renunțat. Târgu Mureșul poate să dispară de pe harta sportului românesc de performanță.

Uau, fotbalul, sportul rege. Iertare, Majestate! dar era specificat cu fetele. Băieții au câștigat, au promovat și ei, dar au rămas doar cu echipele de juniori. Vorba aceea, să trăiască și ei, antrenorii care nu ar vedea nimic din transferurile băieților talentați, care ar pleca acolo unde sunt echipe. La o eventuală revenire, le spunem „venetici”.

O, tempora! În urmă cu cinci ani ne băteam la 5 titluri în sporturi de echipă cu audiență. Am rămas cu câteva, la nivel de juniori, unele sponsorizate de părinți, cu mare grijă pentru păstrarea postului.

Dacă acesta este viitorul sportului…….nu vă mai mirați de rezultate.

Mihai VEREȘ