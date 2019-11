Peste 200 de dosare penale pentru violență domestică întocmite în șase luni de Poliția Mureș!

Share



Peste 200 de cazuri noi de violenţă domestică sunt înregistrate, în fiecare an, la adăpostul pentru victimele violenţei în familie de la Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) din Târgu-Mureş, dintre care circa 98% sunt femei.

Din acest motiv, 24 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice s-au alăturat, luni, campaniei de informare şi prevenire “16 zile de activism împotriva violenţei”.

”Violenţa este din ce în ce mai gravă, mai periculoasă şi cu forme din ce în ce mai combinate şi mai urâte. Vorbim nu doar de violenţă fizică, se ştie că violenţa psihologică precede şi atrage toate celelalte forme de violenţă, violenţă socială şi economică asupra femeii. A crescut numărul cazurilor, nu neapărat pentru că a crescut numărul violenţelor, ci înseamnă că persoanele afectate ştiu acum unde găsesc ajutor. Există noi mecanisme de protecţie, există ordinul de protecţie provizorie, care poate fi acordat de poliţist dacă acesta consideră că situaţia o impune. Ordinul a avut efect, este o şansă mare dată victimelor să fie protejate, iar agresorul să fie înlăturat. (…) Există echipe mobile de intervenţie ar trebuie să fie în fiecare primărie, care trebuie de îndată să ajungă la caz şi să verifice dacă într-adevăr este un caz de violenţă şi este nevoie de ajutor. Asistăm cam 200 de cazuri noi de violenţă pe an, 96-98% sunt femei. Plus cele din anii trecuţi, violenţa nu trece într-o zi, într-un an”, a declarat directorul IEESR, Elena Micheu.

Potrivit Elenei Micheu, IEESR a deschis primele programe de combatere a violenţei domestice şi de asistare gratuită a victimelor violenţei domestice încă din anul 2003, iar acum judeţul Mureş este primul din ţară care finanţează activitatea din fonduri publice.

“Începutul a fost dificil, dar cred că am reuşit să punem acest subiect pe agenda publică şi să aibă importanţa pe care o merită. Pentru că violenţa domestică este ceva periculos, este ceva ce atinge generaţii şi distruge nu doar familia, ci şi comunitatea. În urmă cu doi ani s-a schimbat finanţarea, acum serviciile au fost achiziţionate de DGASPC. Pentru noi este ceva fantastic pentru că reuşim să acordăm sprijin celor care au nevoie”, a arătat directorul IEESR.

În primele 6 luni ale acestui an, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a întocmit 224 de dosare penale pentru violenţă domestică şi a emis 55 de ordine de protecţie provizorii. În şapte cazuri, acestea au fost încălcate, iar în trei situaţii, agresorii au fost reţinuţi.

(www.agerpres.ro)