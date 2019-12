FOTO: Olimpicii reghineni, premiați de Ziua Națională a României

Share



Momentul special al manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a României organizate la Reghin la reprezentat premierea elevilor olimpici , festivitate găzduită sâmbătă, 30 noiembrie de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin. În aplauzele întregii asistențe, au urcat pe scenă pentru a primi binemeritata răsplată din partea conducerii Primăriei Reghin elevii cu rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională, precum și la concursurile și olimpiadele județene și naționale. „Dat fiind faptul că nu am avut în acest an Zilele Municipiului Reghin , am decis să legăm de programul Zilei Naționale a României și acest moment extrem de special, respectiv premierea olimpicilor reghineni, urmat de un spectacol artistic de suflet, continuat în ziua de duminică, 1 decembrie la scema amenajată în centrul orașului. Acestor dragi elevi, le doresc să fie mereu vrednici , să fie mereu premiați și în orice fac să îi ajute Dumnezeu să aibă o viață fericită, cu bucurii în toate momentele vieții”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin. După momentul dedicat olimpicilor reghineni a urmat un spectacol folcloric susținut de ansambluri și artiști locali. Au urcat pe scenă Ansamblul de dansuri „Doina Mureșului”, Ansamblul de dansuri „Stejărelul”, Grupul Vocal al Asociației „Flori de pe Mureș” și soliștii Florin Miler, Ioana Romanți, Alexia Aștelian, Paul Miclea, Cosmin Cotîrlă, Daiana Suceana, Iuliana Ciurba, Maria Grama, Oana-Andreea Morar, Alexandra Stoica, Sebastian Șerban, Anca Stuparu, Sebastian Șerban, Anca Stuparu, Maria Suciu, Alin Pop, Andreea Morariu, Denisa Morariu, Dorin Pintea, Alexandr Moldovan, Florina Oprea. Acompaniamentul muzical a fost asigurat de către Orchestra Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” condusă de prof. Ioan Conțiu. Oaspeții speciali ai serii au fost soliștii Răzvan Năstăsescu și Veta Biriș.

„Să trăim frumos împreună”

„În acest an am avut invitați mai puțini, doi în ziua de sâmbătă și unul în cea de duminică, respectiv Veta Biriș, Răzvan Năstăsescu și formația The Motans, alături de 16 soliști de muzică populară locali, care au urcat pe scenă în seara de sâmbătă. De Ziua Națională le transmit tuturor românilor să fie liniștiți, să încercăm să ignorăm ura care s-a iscat între noi și să trăim frumos împreună , pentru că nu degeaba au murit strămoșii noștri, și nu degeaba au plătit cu atâta sânge ca noi să fim liberi, să fim uniți și să trăim în pace”, a spus primarul Maria Precup. După spectacol, întreaga suflare s-a îndreptat spre centrul orașului unde au întins tradiționala Hora Unirii, prilej cu care a fost inaugurat și iluminatul festiv în Municipiul Reghin.