Institutul Inimii angajează asistenți medicali generaliști!

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș organizează concurs pentru ocuparea a cinci postutri temporar vacante de asistent medical generalist, astfel: la Secţia clinică ATI două posturi și la Secţia clinică ATI – compartiment ATI copii trei posturi.

Condiţii generale şi specifice:

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

– absolvent de studii superioare/superioare de scurtă durată – asistent medical/postliceale de specialitate sanitară, cu sau fără vechime în specialitatea studiilor;

– certificat de membru şi adeverinţă pentru participare eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România.

Potrivit site-ului instituției, www.ibcvt.ro, calendarul de desfăşurare al concursului este următorul:

02.12.2019 – 06.12.2019 – Depunerea dosarelor (în intervalul orar 13,00 – 15,00)

09.12.2019 – Selecţia dosarelor

09.12.2019 până la ora 15,30 – Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor

10.12.2019 până la ora 12,00 – Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

10.12..2019 până la ora 15,30 – Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor

16.12.2019 ora 10,00 – Proba scrisă

16.12.2019 până la ora 15,30 – Afişare rezultate proba scrisă

17.12.2019 până la ora 12,00 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

17.12.2019 până la 15,30 – Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă

18.12.2019 ora 10,00 – Interviu

18.12.2019 ora 15,00 – Afişare rezultate interviu

19.12.2019 până la ora 12,00 – Contestaţii cu privire la rezultatele interviului

19.12.2019 până la ora 15,00 – Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu

19.12.2019 până la ora 15,30 – Afişare rezultat final al concursului.

