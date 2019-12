Mai bine la juniori

Share



Echipa de futsal seniori de la CSM Târgu Mureș mai are de disputat un singur meci în cadrul seriei 2 a ligii secunde și șanse minime de a scăpa de ultima poziție, având doar un punct de recuperat, dar o deplasare dificilă în ultima etapă, la West Deva. Echipa angrenată aproape în aceeași componență în seria 3 a echipelor sub 19 ani are o situație puțin mai bună. Ei ocupă cu două etape înaintea încheierii fazei grupelor locul 4 (din 6), cu 11 puncte, la 3 de ocupanta locului 3, Imperial Wet Miercurea Ciuc. Mureșenii au câștigat partida din etapa a VIII-a, 7-4 pe teren propriu cu Junior Corund și vor juca în penultima etapă tot „acasă”, cu ACS KSE Târgu Secuiesc, formație aflată pe locul secund, cu 18 puncte. Partida va avea loc în Sala Sporturilor din Târgu Mureș, marți, 3 decembrie, de la ora 17.00.