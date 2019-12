Peste 120 de kilometri de drumuri județene reabilitate în 2019

Share



În cursul anului 2019 Consiliul Județean Mureș a alocat un buget de 140.893.000 lei pentru întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor județene, din care 66,8 milioane lei pentru întreținere și reparații și 74 milioane lei pentru investiții. Astfel, în cadrul programului anual de reabilitare și întreținere a drumurilor județene, s-au turnat covoare asfaltice pe aproximativ 120 de kilometri.

”În comparație cu anii precedenți am reușit să creștem lungimea tronsoanelor de drumuri care au fost asfaltați, în 2016 s-au turnat covoare asfaltice pe o lungime de 31,057 kilometri, în 2017 pe o lungime de 45,5 kilometri și în 2018 pe o lungime de 61,8 kilometri. Mă bucur că am reușit să ne îndeplinim acest obiectiv și să creștem în fiecare an lungimea tronsoanelor de drumuri județene reabilitate. Acești 120 de kilometri se referă doar la programul de întreținere a drumurilor județene, dar aici se adaugă lucrările complexe de investiții realizate din fonduri proprii, guvernamentale și europene. Nu este ușor, procedurile de licitație se desfășoară uneori cu greutate, dar avem o echipă bună care a lucrat intens pentru ca cetățenii județului să poată circula pe drumuri bune”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

În cadrul activităților de întreținere a drumurilor județene Consiliul Județean Mureș a executat și lucrări de plombări, pentru acestea fiind alocată suma de 2,2 milioane lei. Lucrările au fost demarate încă din primăvara acestui an în baza unui contract cadru.

Situația proiectelor derulate prin programe guvernamentale și europene:

PNDL

În 2017 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) Consiliul Județean Mureș a câştigat 56,9 de milioane de lei pentru realizarea a patru proiecte de investiții:

o Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, valoarea proiectului este de 5,5 milioane lei şi s-a asfaltat o porţiune de 1,85 km – lucrările au fost recepționate în luna iulie

o ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita”, valoarea proiectului este de 23,85 milioane lei şi se va asfalta o porţiune de 9,7 km- lucrările au fost demarate în luna septembrie;

o ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni , valoarea proiectului este de 25,5 milioane lei şi drumul este lărgit pe o porţiune de 8,8 km – lucrările sunt în derulare;

o ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș – Sărmașu – limită județ Bistrița-Năsăud, valoarea proiectului este de 2 milioane lei şi se va asfalta o porţiune de 1 km – lucrările sunt în derulare

Proiecte cu finanțare europeană

1.„Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142, Ungheni(DN15) – Mica – Tîrnăveni(DN14A)”

Valoarea totală a proiectului este de 140.794.801,06 lei iar obiectivele specifice ale proiectului constă în modernizarea întregului traseu în lungime de 24,09 km (11,864 km pe DJ151B și 12,230 km pe DJ142). În prezent se află în derulare achiziția serviciilor de asistență tehnică în vederea supravegherii lucrărilor, acestea fiind programate să înceapă în trimestrul al II-lea al anului 2020.

2. „Reabilitarea DJ 106 Agnita Sighișoara”

Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei iar obiectivele specifice ale proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru prin reabilitarea DJ106 pe o lungime de 36,879 km, din care 15,7 km în județul Mureș. Achiziţionarea lucrărilor de execuție este în curs de realizare.

Investiții mai importante realizate din fonduri proprii

• Îmbrăcăminţi uşoare bituminoase pe DJ 136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid-lim. jud. Harghita – valoarea contractului 7,1 milioane lei, din care pentru 2019 s-au alocat 5,1 milioane lei, lucrările sunt în derulare.

• Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele – Vețca – intersecție DN 13C (fost DJ 137) – valoarea contractului este de 7,6 milioane lei din care pentru 2019 s-au alocat 3,78 milioane lei, lucrările sunt în derulare.

• Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ152A), km 14+380-17+180, jud. Mureș– valoarea contractului este de 12,3 milioane lei din care pentru 2019 s-au alocat 4,76 milioane lei, lucrările sunt în derulare.

• Îmbrăcăminţi ușoare bituminoase pe DJ153G Sânger (DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel (DJ152A), km 9+800-12+400, jud. Mureș– valoarea contractului este de 6,7 milioane lei din care pentru 2019 s-au alocat 2,93 milioane lei, lucrările sunt în derulare.

• Proiectare şi execuţie Lărgire drum județean DJ151C Zau de Câmpie (DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+060-1+040 și km 6+500-7+560, județul Mureș – valoarea contractului este de 2,4 milioane lei – lucrările sunt finalizate

• Amenajare parcări în localitatea Band – lucrările sunt finalizate

• Amenajare acostamente și șanturi pe drumul județean DJ 135 Tg. Mures-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limita jud. Harghita , km 1+900-10+350 – valoarea contractului 12,5 milioane lei, din care pentru 2019 s-au alocat 3,7 milioane lei.

• Modernizare drum Oarba de Mureş – valoarea contractului 2 milioane lei

Lucrări în pregătire

Consiliul Județean Mureș are în pregătire documentații tehnico-economice pentru mai multe lucrări de reabilitare ce se doresc a fi realizate în cursul anilor următori, în funcție de prevederile bugetare. Dintre acestea, două lucrări de anvergură sunt programate pentru a fi finanțate prin accesarea de fonduri europene în exercițiul bugetar 2021-2027, respectiv:

• Reabilitare DJ 153 A – DJ153 traseu Ernei – Eremitu – Sovata – DALI – se referă la reabilitarea unui tronson de 42 km, avem proiect DALI, valoarea lucrărilor este estimată la 298 milioane lei

• Modernizarea DJ 152A, DJ 151A şi DJ 151, Tg. Mureş (DN 15E)- Band – Şăulia-Sărmaşu – lim. jud. Bistriţa Năsăud, jud. Mureş -Faza DALI, se referă la reabilitarea unui tronson de 51km, am încheiat un contract pentru pregătirea proiectului DALI.

(Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş)