Prefectura Mureș anunță: drumurile din județ sunt practicabile!

Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat, în această seară că toate drumurile județului sunt practicabile.

”In cadrul Comandamentului de iarna, coordonat de prefectul Mircea Dusa, s-a constatat ca la aceasta ora, pe raza judetului Mures nu sunt drumuri blocate din cauza zapezii. Se circula ingreunat pe DN 15 E in zona Sabed si pe DN 16 intre Faragau si Silivas. 34 de uilaje de la Sectia de Drumuri Nationale Targu Mures intervin pe toate sectoarele prin degajarea zapezii de pe carosabil si prin imprastiere de material antiderapant, carora li se adauga utilajele contractate de Consiliul Judetean Mures. In ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica, in Deda alimentarea este sistata dupa ce un stalp a fost doborat de un autoturism, iar in Lunca Bradului a aparut un defect tehnic. Se lucreaza in ambele zone si se estimeaza ca se va relua alimentarea in aproximativ 2 ore”, se menționează într-un comunicat de presă publicat pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului – Județul Mureș.

(Redacția)