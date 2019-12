Târgu-Mureș: Echipă mobilă de intervenție în cazurile de violență domestică

Share



În cadrul campaniei de informare şi prevenire “16 zile de activism împotriva violenţei” derulată sub sloganul “Nimic nu justifică violenţa!”, Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Târgu Mureş a anunţat înfiinţarea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violenţă domestică, care va interveni, la cererea poliţiştilor, atunci când au loc acte de agresiune în familie.

Echipa mobilă, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2019, va interveni doar la solicitarea Poliţiei municipiului Târgu Mureş, după emiterea ordinului de protecţie provizoriu şi doar în situaţia în care victima sau agresorul nu are posibilitatea de a se caza şi solicită găzduire într-un centru rezidenţial pus la dispoziţie de municipalitate şi Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) Târgu Mureş.

“Echipa de Intervenţie în cazurile de violenţă domestică este activă pentru târgumureşeni. Violenţa domestică este larg răspândită în societatea contemporană, la nivelul tuturor categoriilor sociale, cu efecte grave pe termen lung asupra calităţii vieţii şi bunăstării victimelor şi familiilor acestora. Astfel, pentru a pune la adăpost victima şi a îndepărta din familie persoana agresivă, s-a constituit o echipă mobilă, la nivelul municipiului Târgu Mureş, formată din angajaţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială Târgu Mureş şi reprezentanţi ai Poliţiei Locale Târgu Mureş. Orice persoană aflată în preajma sau în mijlocul actelor de agresiune, victimă, vecini sau martori străini de familie, sesizează numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 (…) Direcţia de Asistenţă Socială acordă informarea şi consilierea victimelor actului de violenţă domestică iar după evaluarea iniţială a gradului de risc, oferă servicii şi beneficii sociale în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se găsesc. Chiar dacă echipa mobilă nu este sesizată, Poliţia municipiului Târgu Mureş înştiinţează Direcţia de Asistenţă Socială cu privire la victimele violenţei domestice de pe raza municipiului Târgu Mureş, în vederea luării măsurilor ce se impun şi acordării de servicii sociale atât victimelor cât şi agresorilor. Această problemă trebuie foarte bine înţeleasă de către toţi factorii responsabili şi presupune o implicarea activă a tuturor profesioniştilor cu atribuţii în domeniu şi, nu în ultimul rând a comunităţii locale”, a anunţat, vineri, Primăria Târgu Mureş.

Campania de informare şi prevenire “16 zile de activism împotriva violenţei” a fost demarată în data de 25 noiembrie, la Târgu Mureş, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, pe fondul creşterii cazurilor de violenţă în familie şi are sloganul “Nimic nu justifică violenţa!”.

Peste 200 de cazuri noi de violenţă domestică se adresează în fiecare an adăpostului pentru victimele violenţei în familie de la Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) din Târgu Mureş, care funcţionează din anul 2003, dintre care între circa 98% sunt femei, iar din acest motiv 24 de organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice s-au alăturat, luni, campaniei de informare şi prevenire “16 zile de activism împotriva violenţei”.

“Violenţa este din ce în ce mai gravă, mai periculoasă şi cu forme din ce în ce mai combinate şi mai urâte. Vorbim nu doar de violenţă fizică, se ştie că violenţa psihologică precede şi atrage toate celelalte forme de violenţă, violenţă socială şi economică asupra femeii”, a declarat luni, directoarea IEESR, Elena Micheu.

