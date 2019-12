Ajută un suflet nevoiaș , prin intermediul campaniei ”White Week”

Share



”White Week”, este o campanie caritabilă a studenţilor asociaţiei Estiem Mureș, care revine cu cea de a 4-a ediție, în perioada 2-6 decembrie. Mesajul campniei e la fel și în acest an, „Transformă Black Friday în White Week și fi alături de copii nevoiași!”, slogan ce are ca scop colectarea de cărţi, jucării şi rechizite, care mai apoi sunt donate, pe parcursul lunii decembrie copiilor din centre de plasament şi celor care fac parte din familii defavorizate.

Important de știut: lucrușoarele donate se primesc în sala A009, între orele 9:00 și 15.00, clădirea A, strada Nicolae Iorga nr.1. Acțiunea este susținută în acest an de Azomureș și Hirschmann România. Partenerii acestui proiect sunt Liga Studenților, UMFST “A.E. Palade” din Tîrgu Mureș, Clubul Presei, Liceul Vocațional de Arte, Siguranța Mureșenilor, Zi de Zi și Radio Tîrgu Mureș.

Pentru a vă familiariza cu atmosfera acestei campanii, iată una din impresiile ediției 2018, pentru a putea înțelege starea de drag care animă acest eveniment de suflet.

“Ceea ce părea că e un simplu eveniment caritabil, s-a dovedit a fi mult mai mult…o explozie de emoții.Pe primul loc au fost copiii! Pentru ei ne-am organizat pe echipe și umăr la umăr am sortat, aranjat și împachetat toate jucăriile, hainele și rechizitele ce urmau să ajungă în micuțele mâini ale noilor posesori.

Un simplu joc de imaginație..

Până acum pare ușor, ce mare lucru să pui cap la cap câteva lucruri într-o cutie?! Dar când acele lucruri, total străine ție, încep sa aibă o semnificație, o valoare sentimentală? Fiecare om cu suflet bun, fiecare copil ce are ”puțin mai mult decât ceilalți”, și-a rupt o parte din el ca să facă un bine. Povești? Deloc. Dovada clară a fost scrisă „negru pe alb”, și anume bucățile de hârtie strecurate de copilașii binevoitori printre lucrurile donate. Copii, unii la rândul lor abandonați, care încurajează și ridică moralul altor copii. Te bucuri. .și totuși te întristezi.

Mai departe, îți iei inima în dinți și te pregătești pentru prima „destinație”. Copiii te așteaptă cu sufletul la gură și tu abia aștepți să le vezi strălucirea din ochi atunci când le înmânezi jucăriile. Chiar așa și e, toată lumea e fericită și entuziasmată! Până te trezești din nou la realitate și 2 ochi mari și nevinovați îți zâmbesc cald, te ține strâns de mâna un copil care nu a știut vreodată ce înseamnă cu adevărat „mama” sau „tata” . Tocmai ați devenit cei mai buni prieteni iar jucăria pe care i-ai dat-o poartă numele tău, o să doarmă cu ea în fiecare seară și o să se gândească la tine…Toate acestea venind de la un copil abandonat și care totuși, are atâta iubire de oferit. .Înghiți în sec și îți pui ochii în tavan încercând să nu izbucnești în plâns, te copleșesc emoții precum tristețea și furia…furia pe persoanele care dau viață și apoi o părăsesc.

Acesta e un mic fragment din ce a însemnat „White Week” pentru mine. Atunci și acolo am înțeles că nu e vorba despre lucruri in sine, cât despre modul în care le dăruiești. Tocmai asta a fost magia evenimentului, faptul că noi am reușit să înmânăm personal donațiile și am putut petrece câte puțin timp cu fiecare dintre copii, arătându-le că ne pasă și că nu sunt singuri.

În cele din urmă, deși această experiență a venit precum un „duș rece”, a fost totodată una frumoasă din care am avut de învățat și care ne-a adus mai aproape chiar și pe noi, membrii ESTIEM.” – Sasu Delia, Automatică IV.