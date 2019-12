Evenimentul anului la motociclism organizat la Târgu-Mureș

Share



Peste 200 de premii vor fi acordate, în data de 15 decembrie, la Gala Campionilor Federaţiei Române de Motociclism care se va desfăşura la Târgu-Mureş, a anunţat, marţi, secretarul general al Federaţiei Române de Motociclism, Sabin Olariu.

“Revenim la Târgu-Mureş după 11 ani, ultima dată gala a fost organizată aici în anul 2008. Ne bucură faptul că avem posibilitatea de a reînnoda o tradiţie, pentru că judeţul Mureş şi oraşul Târgu-Mureş au o comunitate de motociclişti foarte bine dezvoltată. La evenimentul nostru vom avea câteva sute de invitaţi şi vom premia cei mai buni sportivi de la toate ramurile, atât de la Viteză, cât şi de la Motocross, Enduro, Dirt Track, vom premia inclusiv rezultate internaţionale foarte bune ale sportivilor noştri (…) La Circuitul Transilvania Motor Ring, în data de 15 decembrie, ora 12,00, publicul poate face cunoştinţă cu cei mai buni sportivi ai anului, intrarea va fi gratuită, va fi un eveniment frumos, va fi preambulul galei (programată la ora 14,00, n.r.) şi este o bună oportunitate de a cunoaşte campionii de la toate ramurile. Am pregătit şi premii speciale pentru comunitatea moto din Mureş, care are o tradiţie foarte veche (…) Avem aproximativ 600 de licenţiaţi cu licenţă anuală, toţi sunt invitaţi. Vom premia 200 de sportivi împărţiţi în 60 de podiumuri”, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Motociclism, Sabin Olariu, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu-Mureş.

Referitor la colaborarea Federaţiei Române de Motociclism cu Transilvania Motor Ring, Sabin Olariu a arătat că se doreşte ca în viitorul foarte apropiat la circuitul de lângă Târgu-Mureş să fie organizate evenimente de talie naţională şi de talie internaţională şi că pe acest considerent au fost depuse toate diligenţele pentru a perfecta omologarea circuitului la nivel european.

Directorul Circuitului Transilvania Motor Ring, Thomas Moldovan, a precizat că ideea organizării galei la Târgu-Mureş s-a născut la Târgul de Turism al României, acolo unde a fost expus proiectul singurului circuit profesionist de viteză din România.

“Ne onorează că această gală se organizează la noi, pentru că astfel vor veni toţi sportivii de performanţă la Târgu-Mureş şi vor fi invitaţi şi de peste hotare. Cu această ocazie avem posibilitatea să demonstrăm organizatorilor de evenimente şi sportivilor că se pot organiza competiţii mari. Cu puţine eforturi din partea noastră se pot organiza şi competiţii mari internaţionale şi putem să demonstrăm organizatorilor de competiţii că circuitul nostru este atractiv. Pe de altă parte, vrem cu această ocazie să dăm posibilitatea sportivilor din judeţul nostru să participe la o astfel de gală. Să nu uităm că motociclismul sportiv are tradiţie aici şi a fost o ramură foarte apreciată de către public şi de către iubitori şi este o ocazie – cu circuitul pe care îl avem – ca acest sport să renască. Avem în vedere, împreună cu Federaţia Româna de Motociclism, organizarea unor şcoli de arbitraj în cadrul federaţiei şi avem şi alte planuri”, a arătat Thomas Moldovan.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a arătat că prin organizarea la Târgu-Mureş a Galei Campionilor Federaţiei Române de Motociclism se confirmă faptul că investiţia în valoare totală de peste 58,1 de milioane de lei, din fonduri europene şi din fonduri publice, a fost una de bun augur.

Péter Ferenc a precizat că numai în acest an pe Transilvania Motor Ring au fost organizate 40 de evenimente, dar s-a reuşit şi omologarea naţională şi se lucrează pentru omologarea internaţională a circuitului de viteză.

Transilvania Motor Ring a fost inaugurat în luna noiembrie a anului trecut, cu o serie de competiţii demonstrative, la care au participat numeroşi mari campioni la automobilism şi motociclism.

La conferinţa de presă prilejuită de organizarea la Târgu-Mureş a Galei Campionilor Federaţiei Române de Motociclism a participat şi Robert Mureşean, sportivul de la CSM Bucureşti, cel mai titrat pilot de motoare din România.

