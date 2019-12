Laboratoare Azomureș și Bosch inaugurate la UMFST Târgu-Mureș

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș în parteneriat cu companiile Azomureș și Bosch organizează luni, 9 decembrie, începând cu ora 10.00, în Aula Magna (strada Nicolae Iorga nr. 1), evenimentul de inaugurare a Laboratoarelor Azomureș și Bosch.

”Înființarea de laboratoare în parteneriat cu companii care desfășoară activități în domenii în care Universitatea noastră derulează programe de studii este rezultatul conștientizării nevoii de resursă umană calificată, a cărei pregătire superioară să corespundă nevoilor concrete ale angajatorilor”, se precizează pe Blogul UMFST.

O șansă în plus pentru absolvenți

În contextul diminuării forței de muncă disponibilă pentru piața muncii, UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș își concentrează eforturile pentru ca studenții și, implicit, absolvenții săi să aibă acces la informații și tehnologii de actualitate în domeniile pe care le studiază, care să le ofere o șansă în plus să își construiască o carieră în țara noastră. Astfel, într-o primă fază, ca un proiect pilot, aceste obiective s-au concretizat printr-un parteneriat cu Azomureș și Bosch.

Laboratorul Azomureș este un laborator multidisciplinar care oferă posibilitatea desfășurării unor activități didactice în domenii precum: inginerie electrică, mecanică, termodinamică etc.

Laboratorul Bosch ”Lean Six Sigma” are ca obiect principal urmărirea din punct de vedere statistic a proceselor de producție prin monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de calitate și cantitate a produselor fabricate, dar și alte activități și procese specifice din domeniul producției de senzori.

Potrivit aceleiași surse, ”un element de noutate este faptul că începând din semestrul al doilea al acestui an universitar, în curricula universitară a studenților de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației se va regăsi un pachet de cursuri opționale intitulat ”Bosch Academy”, iar cursurile vor fi ținute de experți ai companiei, urmând ca la finalizarea cursurilor, după susținerea examenului, studenții să dobândească un certificat de calificare Bosch”.

Evenimentul va debuta cu prezentarea obiectivelor celor două laboratoare și va continua cu tăierea panglicii inaugurale, astfel: sala A208, pentru Laboratorul Bosch și sala A214, pentru Laboratorul Azomureș.

Andreea GONDOR