INCREDIBIL! Căldura din școli și grădinițe, la cheremul consilierilor locali din Târgu-Mureș?!

Share



Situație fără precedent la nivelul a șapte unități de învățământ din municipiul Târgu-Mureș, aflate la un pas de a fi închise din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clase. Aproximativ 3.000 de copii, afectați de o posibilă decizie de închidere a respectivelor școli și grădinițe. Reprezentanți ai Executivului Primăriei municipiului Târgu-Mureș au lansat miercuri, 4 decembrie, într-o conferință de presă, un S.O.S. către consilierii locali, în vederea alocării a minim 500.000 de lei în vederea achiziționării a cel puțin șapte centrale termice pentru asigurarea confortului termic pentru copii. Joi, 5 decembrie, Consiliul Local Târgu-Mureș este convocat într-o ședință extraordinară, pentru soluționarea crizei.

Patru luni de tărăgănări în Consiliul Local

În debutul conferinței de presă, Cosmin Blaga, purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Târgu-Mureș, a precizat că situația este ”destul de gravă” și a arătat în direcția consilierilor locali care au tărăgănat votarea unei rectificări de buget timp de aproximativ patru luni.

”Există posibilitatea să închidem mai repede decât trebuie unitățile de învățământ din cauza unor probleme, mai exact a lipsei de fonduri, motiv pentru care nu am putut demara anumite proceduri și copii s-ar putea să stea în frig și evident nu mai putem să îi lăsăm să meargă la școală în astfel de condiții. Am sesizat faptul că prin refuzul lor, consilierii locali UDMR, POL și PSD, refuzul de a vota rectificarea de buget, după cum bine știți au amânat timp de patru luni aprobarea rectificării de buget, ne-au pus într-o mare dificultate și în imposibilitatea de a demara procedurile legale privind achiziția de centrale termice, iar acum suntem într-o situație destul de gravă. Le reamintesc consilierilor locali, conform Codului Administrativ ei au sarcina de a asigura furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația, serviciile sociale, sănătatea și așa mai departe. Iar deja prin refuzul lor de a adopta rectificarea de buget au încălcat noile prevederi ale Codului Administrativ”, a afirmat Cosmin Blaga.

Cursuri la 14 – 16 grade Celsius

Situația din prezent a fost expusă apoi de Horațiu Lobonț, directorul Direcției Școli din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, care a anunțat că luni, 2 decembrie, și marți, 3 decembrie, la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” copii ”efectiv au venit la școală în 14 grade Celsius”, iar la Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller” marți, 3 decembrie, erau 16 grade Celsius în clădire. Potrivit prevederilor legale, temperatura din sălile de clasă trebuie să se încadreze între 20 și 22 de grade Celsius.

”Am remediat situația, dar este doar de moment. De fiecare dată când am solicitat sumele de bani, am documentele, se poate dovedi, de șapte ori am cerut sume de bani pentru achiziția centralelor termice. Nu mai putem merge pe situație de compromis, nu mai putem asigura căldura în unitățile de învățământ fără a ni se asigura fonduri. Este obligația Consiliului Local. Din ce văd eu, suntem acuzați noi, ca și Primărie, ca director, ca primar… Nu e normal să plătească primarul pentru decizia consilieirlor locali, nu e normal să plătim noi, ca Primărie, pentru decizia consilierilor locali. Nu putem cheltui fonduri dacă nu le avem”, a punctat Horațiu Lobonț.

3.000 de copii, trimiși acasă sau relocați în alte unități?

Directorul Direcției Școli din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș a mai afirmat că ”parcă vorbește cu pereții” atunci când solicită consilierilor locali fonduri pentru școli, respectiv că alocările bugetare sunt ”cu țârâita” și a anunțat lista unităților de învățământ aflate în pericol de a fi închise din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă: Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller”, Grădinița ”Rază de Soare”, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Grădinița ”Rândunica”, Grădinița ”Licurici”, Grădinița ”Albinuța”, Școala Gimnazială ”George Coșbuc” și Grădinița ”Codrișor”. Conform reprezentanților Primăriei municipiului Târgu-Mureș, cele șapte unități de învățământ sunt frecventate de aproape 3.000 de copii, iar în total, școlile și grădinițele din municipiu sunt frecventate de circa 30.000 de copii.

”Să stăm cu colegii de fiecare dată, să ridicăm din umeri că nu avem bani, ne e rușine deja. Ne e rușine față de directori, ne e rușine față de părinți, vă dați seama, sunt undeva la 30.000 de oameni care au acces direct într-o unitate de învățământ sau intră într-o unitate de învățământ. Stau acolo 8 ore pe zi. Nu e normal așa ceva”, a menționat Horațiu Lobonț.

Consiliul Local, convocat în regim de urgență

Joi, 5 decembrie, Consiliul Local Târgu-Mureș a fost convocat în regim de urgență, pentru alocare sumei de bani izbăvitoare.

”Dacă mâine nu ni se alocă bani, vă spun 100%, sunt inginer de meserie, știu ce vorbesc, centralele termice până la Crăciun în minim cinci instituții de învățământ nu mai putem asigura căldura. Dacă vin minus 10 grade astăzi (miercuri, 4 decembrie – n.r.), mâine (joi, 5 decembrie – n.r.) copii (din cele șapte unități de învățământ – n.r.), copii nu mai au căldură”, a declarat Horațiu Lobonț, care a precizat că ar fi nevoie de alocarea a minim 500.000 de lei, întrucât prețul unui cazan ”funcțional și bun” oscilează între 18.000 de lei și 22.000 de lei.

Totodată, Horațiu Lobonț a mai spus că în cazul în care joi, 5 decembrie, Consiliul Local va aproba o alocare bugetară, Executivul Primăriei are documentația pregătită pentru a realiza în circa 10 zile achiziționarea și montarea în școli a centralelor termice.

Zero lei pentru centrale termice, în 2019

Directorul executiv al Direcției Școli din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș a mai arătat că în bugetul adoptat la începutul anului 2019 nu s-a alocat niciun leu pentru cumpărarea de centrale termice, iar de atunci și până în prezent a făcut nu mai puțin de șapte solicitări în scris pentru alocarea de fonduri în acest sens.

”Am fost cuprinși pe credit de angajament, ne-au lăsat pe credit de angajament, și cu sumă zero pe anul acesta, iar pe anul viitor, pe 2020 ne-au lăsat 200.000 de lei – 300.000 de lei. Anul acesta am avut zero lei. La ultima ședință de rectificare bugetară, care a fost săptămâna trecută, am spus ”dați-mi 1.000 de lei anul ăsta, ca să pot începe legal achiziția și 499.000 de lei pentru anul viitor.” Domnul consilier Călin Moldovan a luat cuvântul, a cerut suma respectivă”, a afirmat Horațiu Lobonț.

Alex TOTH