Ion Cristoiu, text de apreciere la adresa jurnalistei Cora Muntean

Cunoscutul jurnalist Ion Cristoiu a publicat miercuri, 3 decembrie, un text pe blogul său, www.cristoiublog.ro, un text despre jurnalista mureșeană Cora Muntean, de la Evenimentul zilei, intitulat ”Cora Muntean – un reporter care și-a făcut crez din învățătură: Nimic din ceea ce e ascuns nu-mi e străin!”.

”Cora Muntean e un nume cunoscut pentru mine.

E una din marile mele descoperiri de pe vremea Evenimentului zilei de sub conducerea mea.

Cum s-a întîmplat s-o descopăr, în 1993, nu mai țin minte.

Țin minte însă că mi-a atras atenția talentul de jurnalist al tinerei de la Tîrgu Mureș, concretizat în forța scriiturii, în abnegația pentru meseria de gazetar și pentru Evenimentul zilei, în iscusința procurării de informații ținute ascunse de autorități.

După plecarea mea de la Evenimentul zilei, în februarie 1997, n-am mai întîlnit-o pe Cora Muntean. Am avut surpriza s-o întîlnesc la Congresul PSD de desemnare a Vioricăi Dăncilă pentru cursa prezidențială. Cu acest prilej am făcut un schimb de informații între agenții, cum spun eu schimbului de informații pe care-l am cu un jurnalist din presa de azi. Ne-am întîlnit apoi la două emisiuni electorale de la RRA. De fiecare dată am fost plăcut surprins de felul în care Cora Munteanu și-a făcut surse în toate partidele politice, în multe instituții, unele chiar de forță, sub semnul tezei mele de pe vremuri că Ziaristul e spion și că el își poate spune Nimic din ceea ce e ascuns nu-mi e străin. Am aflat cu acest prilej că în nici un moment după plecarea mea de la Evenimentul zilei, Cora Muntean n-a abandonat profesia de jurnalist”, scrie Ion Cristoiu.

Textul integral poate fi lecturat accesând linkul următor: https://www.cristoiublog.ro/cora-muntean-un-reporter-care-si-a-facut-un-crez-din-invatatura-nimic-din-ceea-ce-e-ascuns-nu-mi-e-strain/?fbclid=IwAR1h_2RTxJJ8l1azZfPuj13O9P7i84d8tQwFNNN-ccdBS5tvqfv2V0QDoGA

(Redacția/ Foto – Facebook – Cora Muntean)