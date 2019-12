EXCLUSIV! De ce a scăzut nivelul râului Mureș. Explicațiile date de conducerea ABA Mureș

Share



În cursul zilei de joi, 5 decembrie, conducerea Administrației Bazinală de Apă Mureș, respectiv directoarea acestei instituții, ing. Luminița – Maria Zăhan, a remis, la solicitarea cotidianului Zi de Zi, o informare de presă însoțită de o fotografie, intitulată ”Situația recentă de pe râul Mureș, la Târgu-Mureș”, pe care o redăm, integral, în rândurile de mai jos.

Potrivit documentului, manevrele de scădere a nivelului râului Mureș au fost făcute pentru a facilita golirea lacului de canotaj din incinta Complexului de Agrement și Sport ”Weekend” Târgu-Mureș.



”În data de 4 decembrie a.c., Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin subunitatea sa Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, a efectuat manevre de scădere a nivelului râului Mureș în secțiunea amonte de Barajul de priză nr. 1 (barajul vechi) din municipiul Târgu-Mureș. Această activitate s-a efectuat la cererea Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”. Solicitarea a fost făcută în data de 12 noiembrie a.c., cu scopul efectuării lucrărilor de punere în siguranță a echipamentelor hidromecanice care deservesc lacul de canotaj. Scăderea nivelului apei din râul Mureș, pe sectorul menționat, a fost necesară pentru golirea lacului de canotaj (solicitare care ne este adresată în fiecare an).

În acest sens am informat, în data de 13 noiembrie a.c., toate instituțiile, asociațiile și societățile comerciale (Primăria municipiului Târgu-Mureș, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Mureș, Agenția de Protecția Mediului Mureș, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș, SC Aquaserv SA, SC Prisma Info SRL, SC Salubriserv SA) care pot fi afectate de aceste manevre că acestea vor avea loc în data de 19 noiembrie a.c. Din motive tehnice SC Aquaserv SA a solicitat amânarea acestei operațiuni, deoarece la acea dată erau în imposibilitatea asigurării necesarului de apă pentru municipiul Târgu-Mureș prin priza de rezervă situată în aval de baraj. Drept urmare instituția noastră a amânat operațiunile, informând toți factorii implicați.

Cu sprijinul nemijlocit al instituției noastre am reușit eliminarea impedimentelor tehnice privitoare la alimentarea cu apă a municipiului, astfel am comunicat, din nou în 2 decembrie a.c., că data de scădere a nivelului în râul Mureș va fi 4 decembrie a.c.

Odată cu scăderea nivelului în râul Mureș (curgere naturală) am constatat o cantitate importantă de aluviuni, depusă imediat amonte de baraj. În brațul mort al râului Mureș (insula), colmatat în proporție de aproximativ 80% și pe care în regim natural de curgere nu este apă, s-a constatat și mortalitate piscicolă. În amonte de baraj, pe cursul râului Mureș, nu s-a observat mortalitate piscicolă și nici în aval. Operațiunile de scădere a nivelului de apă în râul Mureș s-au încheiat în aceeași dată, 4 decembrie a.c., la orele 16.00

Administrația Bazinală de Apă Mureș a asigurat întregul necesar de apă brută, astfel încât populația și activitățile economice să nu aibă de suferit. Vă aducem la cunoștință că instituția noastră nu a fost informată de acțiunile de populare cu diferite specii de pești în brațul mort (insula) a râului Mureș. Ne cerem scuze pentru situația apărută și vă asigurăm că principiului gospodăririi integrate și unitare a resurselor de apă este prioritar”, se precizează în informarea de presă semnată de ing. Luminița – Maria Zăhan.

Alex TOTH