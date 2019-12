Concurs științific cu participare internațională la UMFST

Share



Cercul de Drept Administrativ și Constituțional ”Tudor Drăganu” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu-Mureș, Facultatea de Economie și Drept, organizează Concursul Internațional Științific ”Tudor Drăganu”, vineri, 13 decembrie, în incinta Facultății de Economie și Drept, aula ”Tudor Drăganu” (C35).

Potrivit informațiile transmise de organizatori, scopul concursului este dezvoltarea personală a studenților prin tema de anul acesta ”Perspectives of public law in the third millenium”.

”Ediția XVI-a de anul acesta aduce studenți și din ale țări cum ar fi: Ungaria și Italia, dar să nu uităm de țara noastră minunată, căci prezența la acest concurs este în număr foarte mare, venind studenți din București, Timișoara și Cluj și nu în ultimul rând studenți de la facultatea noastră cu o pregătire excelentă sub coordonarea profesorilor de la drept”, precizează organizatorii.

Concursul va avea un juriu format din avocați și juriști care vor desemna cel mai bun student, iar premiile vor fi pe măsură. Studenții își vor prezenta cronologic lucrările în limba engleză sau franceză.

Andreea GONDOR